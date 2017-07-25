Аликовский турнир в честь 80-летнего юбилея Егорова Ю.С.

Егоров Юрий Степанович родился 28 июня 1937 года в г. Чебоксары.

Играть в шахматы начал с 12 лет в средней школе деревни Ниж. Кибекси Цивильского района. Играли дома с другом Лёшей по школьной парте, с самодельными фигурами и начерченной бумажной доской. В армии с 1957-1960, играя в шахматы финале войсковой части, занял 2 место. После армии с 1963-1973 работал и играл за завод ЧЭАЗ. После работы ходил в Дом Спорта «СПАРТАК», где работал тренер по шахматам мм Владимир Сергеевский с 1969-1971. Юрий Степанович много общался с Владимиром Дмитриевичем, они почти ровесники, стал его другом и учеником.

В 1984 году Юрий Степанович работал водителем скорой помощи в Детской больнице №1, где был зав. отд. Дмитриев Г.И. и врач Смирнов В.Я. Они участвовали в командном шахматном турнире (3 муж. + 1 жен.) среди медицинских учреждений, заняли 1 место и переходящий кубок. С 1984 по 2000 г.г. работал и играл за приборостроительный завод «ЭЛАРА». Вышел на пенсию в 1997 году. По сей день Юрия Степановича приглашают на шахматные соревнования, где он неоднократно был чемпионом завода среди ветеранов. В 2011 году занял 1 место в г. Цивильск, в турнире, посвященном 100-летию М.Ботвиника и в Аликово на первенство р-на стал чемпионом. Юрий Степанович имеет 1 разряд по шахматам, шашкам и лёгкой атлетике. Его дети Александр и Алексей, внучка Виктория, тоже играют в шахматы и шашки. Егоров Юрий Степанович и по сей день участвует в соревнованиях.

22 июля 2017 года в с. Аликово состоялся турнир в честь 80-летнего юбилея Егорова Ю.С. Шахматисты со всей республики собрались, чтобы поздравить юбиляра. Призовые места распределились следующим образом:

1 место - Скворцов В.С.

2 место - Григорьев А.С.

3 место - Пахомов А.Л.

Поздравляем Юрия Степановича с прошедшим юбилеем. Желаем счастья, здоровья, благополучия и новых спортивных достижений!

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Фото из личного архива семьи Егоровых.