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Липатов Эдуард Геннадьевич

06.06.17 19:22
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Липатов Эдуард Геннадьевич (1970-2016) – кандидат в мастера спорта, многократный чемпион Чувашской Республики, талантливый шахматист и очень хороший человек. В середине 90-х годов считался бессменным чемпионом республики по шахматам.

В студенческие годы учился в Челябинском институте физкультуры по шахматной специализации. Наиболее точно игру Эдуарда охарактеризовал руководитель шахматной специализации Челябинского института физкультуры Олег Гузь. Он отмечал, что Эдуард играл очень остро, умел подкручивать позицию, но при этом крайне редко проигрывал - хорошо чувствовал момент, когда пора соскакивать с горящего поезда.

Известный гроссмейстер, Чемпион России 1993 года Алексей Михайлович Безгодов, узнав печальную новость, сказал об Эдуарде следующие слова: "Эдик Липатов - один из товарищей моей уже далёкой студенческой юности. Запомнились его многочисленные победы в тогдашних блиц и темпо-турнирах, активный и при этом вполне основательный стиль игры. Он вполне мог стать неплохим гроссмейстером. Однако в какой-то момент, видимо, ему стало просто лень начинать реальную работу над собой. Я не видел Эдика больше двадцати лет. Надеялся встретить его на недавнем Мемориале Сергиевского, но и там мой старый товарищ предпочёл не участвовать. Может, будет Мемориал Липатова? Всё больше турниров памяти, всё меньше живых свидетелей и соучастников юности..."

Командный чемпионат Чувашии по быстрым шахматам – 2016
Последний турнир Э. Липатова (3-ий слева).


На фото чемпионы Чувашской Республики:
Арипов Игорь, Сидорова Вера, Липатов Эдуард, Иванов Владимир.

Эдуард Липатов участвовал в огромном количестве турниров по шахматам - от городских и республиканских до всесоюзных и всероссийских. У него много грамот, дипломов, медалей, чемпионских лент. Перелистывая большую папку с его наградами, удивляешься, сколько раз он занимал призовые места. Здесь победы и в блиц-шахматы, и в  быстрые, и в классику, и в чемпионатах по решению шахматных задач. Больших успехов Эдуард достиг в чемпионатах РСФСР и во всероссийских юношеских играх. И за каждой победой стоит своя история. Приглашаем шахматистов, близко знавших Эдуарда, поделиться с нами воспоминаниями о его жизненном пути.

Фото из личного архива семьи Липатовых.

Комментарии
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suvarchess   |2017-06-07 15:30:39
10 лет назад довелось общаться с элитным гроссмейстером, членом сборной России по шахматам Дмитрием Яковенко. Он сказал, что первая шахматная книга, прочитанная в детстве, оставляет неизгладимый след в памяти и накладывает отпечаток на формирование стиля. У него "подподушечным" стал сборник Анатолия Карпова "100 победных партий", что отчетливо просматривается в игре Дмитрия Олеговича. Нечто похожее произошло и с Эдуардом Липатовым. От него пару раз слышал, что книга Пауля Кереса "Сто партий" в детстве произвела на него неизгладимое впечатление. Уж не знаю, кто в свое время подбросил Эдику этот замечательный сборник (скорее всего, Юра Иевлев, в игре которого также отчетливо прослеживается изящный и в то же время легкий стиль выдающегося эстонского шахматиста), но то, что в данном случае ключ без скрипа вошел в замочную скважину, не вызывает никаких сомнений.
Выскажу несколько крамольную мысль, но, на мой взгляд, Эдик всё же родился не в том регионе. И главной его жизненной ошибкой, на мой взгляд, было решение покинуть Челябинск, где он мог бы в полной мере реализовать свой шахматный потенциал. К сожалению, его сгубила та же слабость, что свела на нет несомненный шахматный талант Владимира Дмитриевича Сергиевского ...
Очень жаль, что так всё произошло.
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Вы здесь: Шахматы в лицах Липатов Эдуард Геннадьевич
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