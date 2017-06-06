Липатов Эдуард Геннадьевич (1970-2016) – кандидат в мастера спорта, многократный чемпион Чувашской Республики, талантливый шахматист и очень хороший человек. В середине 90-х годов считался бессменным чемпионом республики по шахматам.

В студенческие годы учился в Челябинском институте физкультуры по шахматной специализации. Наиболее точно игру Эдуарда охарактеризовал руководитель шахматной специализации Челябинского института физкультуры Олег Гузь. Он отмечал, что Эдуард играл очень остро, умел подкручивать позицию, но при этом крайне редко проигрывал - хорошо чувствовал момент, когда пора соскакивать с горящего поезда.

Известный гроссмейстер, Чемпион России 1993 года Алексей Михайлович Безгодов, узнав печальную новость, сказал об Эдуарде следующие слова: "Эдик Липатов - один из товарищей моей уже далёкой студенческой юности. Запомнились его многочисленные победы в тогдашних блиц и темпо-турнирах, активный и при этом вполне основательный стиль игры. Он вполне мог стать неплохим гроссмейстером. Однако в какой-то момент, видимо, ему стало просто лень начинать реальную работу над собой. Я не видел Эдика больше двадцати лет. Надеялся встретить его на недавнем Мемориале Сергиевского, но и там мой старый товарищ предпочёл не участвовать. Может, будет Мемориал Липатова? Всё больше турниров памяти, всё меньше живых свидетелей и соучастников юности..."

Командный чемпионат Чувашии по быстрым шахматам – 2016

Последний турнир Э. Липатова (3-ий слева).



На фото чемпионы Чувашской Республики:

Арипов Игорь, Сидорова Вера, Липатов Эдуард, Иванов Владимир.

Эдуард Липатов участвовал в огромном количестве турниров по шахматам - от городских и республиканских до всесоюзных и всероссийских. У него много грамот, дипломов, медалей, чемпионских лент. Перелистывая большую папку с его наградами, удивляешься, сколько раз он занимал призовые места. Здесь победы и в блиц-шахматы, и в быстрые, и в классику, и в чемпионатах по решению шахматных задач. Больших успехов Эдуард достиг в чемпионатах РСФСР и во всероссийских юношеских играх. И за каждой победой стоит своя история. Приглашаем шахматистов, близко знавших Эдуарда, поделиться с нами воспоминаниями о его жизненном пути.

Фото из личного архива семьи Липатовых.