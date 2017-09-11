Детские первенства ПФО по классике, рапиду, блицу и решению композиций

Соревнования проводятся с 1 по 12 ноября 2017 года в НАО «Санаторий Циолковский» по адресу: Самарская область, Красноярский район, п. Светлое поле.

Положения здесь.

Вниманию заинтересованных лиц!

Уважаемые тренеры и родители, планирующие поездку детей на первенства ПФО, вам необходимо обратиться в Шахматную федерацию Чувашской Республики и сообщить о своем желании участвовать сроком до 18 сентября 2017 года. От Федерации подаётся одна коллективная заявка, подписанная председателем, с приложением таблиц Первенств Чувашской Республики по классическим шахматам среди спортсменов до 11, 13, 15, 17 и 19 лет.

По всем вопросам обращаться по тел.: 8-927-860-7877 (Пучковский Александр Иванович).