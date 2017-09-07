Итоги IV открытого шахматного турнира в селе Шоршелы Мариинско-Посадского района

5 сентября 2017 года в помещении МБОУ "Шоршелская СОШ" Мариинско-Посадского района Чувашской Республики состоялся IV открытый шахматный турнир по быстрым шахматам, посвященный 88-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, Андрияна Григорьевича Николаева. В турнире приняли участие 34 шахматиста из Чувашии и Марий Эл.

Результаты:

1 место - Данилов Сергей (Чебоксары)

2 место - Иванов Олег (Марий Эл)

3 место - Петров Александр (Чебоксары)

Лучшая женщина - Давыдова Валентина (Чебоксары)

Призёры были награждены денежными призами, медалями и дипломами.