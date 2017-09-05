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Первый Всероссийский турнир по шахматам среди школьных команд через Интернет

05.09.17 13:58
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Российская Шахматная федерация, Международный школьный шахматный союз и компания "Дайв" проводят Первый Всероссийский турнир по шахматам среди школьных команд через Интернет.

Турнир проводится в двух возрастных группах: младшая группа (2006 г.р. и моложе) и старшая группа (2000-2005 гг.р.).

Состав команды в каждой возрастной группе: 2 мальчика и 2 девочки из одной общеобразовательной организации.

Турнир проводится в два этапа: отборочный и финальный этапы.

Отборочный этап:

- для младшей возрастной группы пройдет 02-06 октября 2017 года,

- для старшей возрастной группы пройдет 09-13 октября 2017 года.

В финал выходят по одной команде из каждого отборочного этапа для каждой возрастной группы (10 команд).

Финальный этап:

- для младшей возрастной группы пройдет 17 октября 2017 года,

- для старшей возрастной группы пройдет 19 октября 2017 года.

Заявочные анкеты принимаются до 20 сентября 2017 г на e-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. .

Место проведения Турнира является игровая зона play.chessking.com.

Время и дату проведения отборочных этапов для каждого региона смотрите в Положении о Турнире.

С Положением о Турнире можно ознакомиться на ресурсах: www.Chessplanet.ru и www.Chessking.com.

 

Письмо от "ЮНИТЕКС".

Подробнее о турнире здесь.

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