Российская Шахматная федерация, Международный школьный шахматный союз и компания "Дайв" проводят Первый Всероссийский турнир по шахматам среди школьных команд через Интернет.



Турнир проводится в двух возрастных группах: младшая группа (2006 г.р. и моложе) и старшая группа (2000-2005 гг.р.).



Состав команды в каждой возрастной группе: 2 мальчика и 2 девочки из одной общеобразовательной организации.



Турнир проводится в два этапа: отборочный и финальный этапы.

Отборочный этап:



- для младшей возрастной группы пройдет 02-06 октября 2017 года,



- для старшей возрастной группы пройдет 09-13 октября 2017 года.



В финал выходят по одной команде из каждого отборочного этапа для каждой возрастной группы (10 команд).



Финальный этап:



- для младшей возрастной группы пройдет 17 октября 2017 года,



- для старшей возрастной группы пройдет 19 октября 2017 года.



Заявочные анкеты принимаются до 20 сентября 2017 г на e-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. .



Место проведения Турнира является игровая зона play.chessking.com.



Время и дату проведения отборочных этапов для каждого региона смотрите в Положении о Турнире.



С Положением о Турнире можно ознакомиться на ресурсах: www.Chessplanet.ru и www.Chessking.com.

Письмо от "ЮНИТЕКС".

Подробнее о турнире здесь.