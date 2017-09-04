К вопросу о шахматном образовании в России

Статья В.Б.Энтина, шахматного педагога из г.Брянск

В шахматы играли на Руси издавна, но мода на шахматы пришла из Европы с наполеоновских войн, русское офицерство принесло увлечение шахматами. В газете «Санкт – Петербургские ведомости» за 1822 год помещается любопытное объявление, довольно полно характеризующее интерес русского общества к шахматной игре: «Некто, приехавший из Стокгольма, желает давать в шахматы уроки, которые служат для военных полезным занятием, для учёных приятным препровождением времени, а у всякого молодого образованного человека изощряют размышление и ум».

Популяризацией шахмат в России в конце ХIХ столетия занимался гениальный русский шахматист М.И.Чигорин. И даже ему это было совсем непросто. Михаил Иванович был не богатым человеком, но ему приходилось вкладывать свои средства в издаваемый им «Шахматный листок». М.И.Чигорин писал: «Предприятие наше - издавать в России шахматный журнал – было делом исключительно нашей любви к шахматной игре и желания распространить её в России, а нисколько не делом, какого – либо расчёта… Журнал существует уже 4 года, а нам приходится пока ещё терпеть только убытки».

В Советской России, а позже в Советском Союзе шахматы были не только популярны, но и являлись частью идеологии. Если в царской России играла в шахматы только «знать», то в Советской России кроме интеллигенции в шахматы играли и простые рабочие. В 1925, 1935 и 1936 годах в Москве проходили крупные шахматные турниры, в них участвовали и Эмануил Ласкер и Х. – Р.Капабланка и другие выдающиеся гроссмейстера мира, а также принимали участие сильнейшие советские мастера. Во время турниров устраивали многочисленные лекции, сеансы, снимали фильмы. Это дало очень серьёзный импульс в развитии шахмат в Советском Союзе, что позволило развивать шахматы на высочайшем уровне. В Советском Союзе в шахматы играли не только в городах, но и в деревнях и сёлах, проводились Чемпионаты среди сельских шахматистов. Советский Союз захватил лидерство в мировых шахматах на долгие годы. С 1948 года по 1972 год чемпионами мира были только советские шахматисты. И с 1975 по 2008 год чемпионами мира были воспитанники советской шахматной школы, и А.Е.Карпов и Г.К.Каспаров и В.Б.Крамник занимались в школе М.М.Ботвинника. Советские гроссмейстера были не менее популярны, чем звёзды кино, театра и эстрады, их знали в лицо.

Шахматы в Советском Союзе были везде! Во всех школах, во всех группах продлённого дня, в пионерских лагерях проходили межлагерные спартакиады, в которых шахматы были обязательным видом программы, во всех парках культуры и отдыха на лавочках или за специально отведёнными столами сидели любители шахмат, по телевидению показывали «Шахматную школу» с Ю.Л.Авербахом, в санатории и дома отдыха приезжали известные гроссмейстера и проводили сеансы одновременной игры. А когда проходили матчи на первенство Мира в каждой спортивной передаче и на всесоюзном радио и на телевидении обязательно было уделено большое внимание этому событию.

С девяностых годов шахматы в современной России стали терять популярность среди населения. Это было связано с ситуацией в политике, экономике и социальной сфере. В это же время на Западе и в Азии наблюдалось повышенное внимание к шахматам. Это произошло не случайно! В этот период, когда в России наступили «трудные времена», многие советские граждане потянулись за лучшей жизнью в другие страны. Это коснулось и шахмат. Наши бывшие соотечественники, а среди них были, и чемпионы Советского Союза и очень сильные гроссмейстера и лучшие тренеры разъехались по всему миру.

Сейчас, спустя 27 лет, очень многое изменилось в нашей стране. Мы практически ничего не слышим по радио России о шахматах, на телевидении больше нет «шахматной школы», в парках больше нет любителей шахмат, на их бывших местах стоят аттракционы, а подавляющее большинство россиян или не умеют играть в шахматы или играют в них крайне слабо! Большое количество шахматных клубов были закрыты или простаивают полупустыми.

Появились мошенники, которые, не имея ни шахматного, ни педагогического образования «преподают» шахматы детям, беря за это деньги. Даже руководители детских центров дополнительного образования не отличают шахматы от шашек!

В 2007 году после встречи с президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым президент России Владимир Путин дал указание министру образования Андрею Фурсенко ознакомиться с опытом преподавания шахмат в разных странах с последующей возможностью применения в России.

Проект «Шахматы в школе» был разработан одноимённым Фондом совместно с ФИДЕ для реализации на базе общеобразовательных школ с 1 по 4 классы. Проект и учебник представили президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Дмитрию Медведеву, которые поддержали эту идею.

Проект «Шахматы в школе» был презентован в Москве в 2015 году.

И цели и задачи проекта понятны и правильны, но только два вопроса: 1.Кто будет преподавать предмет «шахматы»? и 2. По какой научной методике будет вестись обучение?

Если привлечь к преподаванию шахмат учителей начальных классов и учителей физкультуры, то совершенно очевидно ничего не получится. Так как они не являются специалистами в шахматах, а курсы повышения квалификации здесь не помогут! При этом варианте может получиться «обратный эффект».

Можно привлечь шахматистов и шахматных тренеров, но и здесь есть «загвоздка»!

Ещё в августе 2009 года первый президент Якутии М.Е.Николаев в своей статье «Шахматное образование в России» писал: «… не хватает в России квалифицированных кадров, что нельзя просто привлечь к преподаванию в школах спортсменов – шахматистов, имеющих высокие разряды и звания, так как сразу же погубим на корню замысел шахматного всеобуча. Некоторые из них, наверное, могли бы работать тренерами, но школьными учителями - лишь единицы. Большинство из них не имеет педагогического образования и не знакомо с особенностями детской психологии. Врядли они смогут преподавать шахматы как учебную дисциплину, а не как вид спорта. Поэтому данный вариант решения проблемы неприемлем».

М.Е.Николаев пишет: «Преподавание шахмат требует создания нового научного направления – шахматной педагогики.

То есть, прежде чем вводить в школьную программу уроки шахмат, нужно подготовить кадры – шахматных педагогов!

Я занимаюсь шахматами с детьми уже более 26 лет. 17 лет работал тренером по шахматам, а последние 9 лет занимаюсь с детьми (каждый день) как шахматный педагог.

Я разработал свой метод игры и на его основе написал методику обучения шахматам. О методе и методике обучения я писал в своей статье «К вопросу о шахматной педагогике» ещё в 2014 году.

Я предлагал такой метод: 1. Оценка позиции (на знании шахматных элементов. Я выделил 38 основных элементов.) 2. Объект атаки (объектом атаки может быть король, слабые пешки и слабые поля, т.е. то что можно зафиксировать или заблокировать. Фиксация – положение, где белая пешка перед чёрной. Фиксация – неподвижна. Блокада – фигура перед пешкой соперника. Блокада – подвижна. 3. План 4.Ход.

Метод игры легко понятен и опытным шахматистам и любителям, и детям которые только начали заниматься шахматами. На основе методики обучения, написал тематический план, где первые пять занятий у меня основные («базовые»).

У меня, конечно, есть хорошие результаты моей педагогической работы, я вижу, что занятия проходят «на ура», но как правильно говорили герои фильма «С лёгким паром», результаты учителя можно увидеть только через много лет!

Поэтому напишу, что кроме работы с детьми, я занимаюсь, в качестве тренера с шахматистами ВОС уже 27 лет. За это время у меня было много успехов с ВОСовскими шахматистами, но если говорить о занятиях по методике, то только в этом году у нас с шахматистом из г.Иваново есть серьёзные результаты. Мы занимаемся с Евгением Сусловым с ноября 2012 года по скайпу. В апреле Евгений выиграл ВОСовский чемпионат России (7 из 9), а принимали участие 4 международных мастера и 5 мастеров ФИДЕ. В мае Евгений поделил на своей доске на командном чемпионате России в Сочи 1 место (7 из 9), при том, что обыгрывал и международных мастеров и гроссмейстера. По результатам турнира Евгений выполнил норму мастера. В июне в составе сборной России Евгений ездил в Македонию на всемирную шахматную олимпиаду среди слепых и слабовидящих шахматистов. Команда России заняла 1 место, а Женя набрал 6 из 7.

И в заключении хочу сказать, что обучение шахматам очень полезное и нужное занятие, и очень правильно, что на высоком государственном уровне обратили внимание, но хочется, чтобы ещё раз задумались над вопросами; кто будет преподавать дисциплину «шахматы» в школе и по какой методике?