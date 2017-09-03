Шахматные таланты Земли Чувашской

В суматохе дней мы мало обращаем внимание на достижения наших земляков на шахматной арене. Возможно вы не заметили, что во Всероссийском турнире памяти мастера спорта международного класса В.Д.Сергиевского (г. Чебоксары, 2016 г.) принял участие международный гроссмейстер Алексей Геннадьевич Александров, международный гроссмейстер, чемпион Европы по быстрым шахматам (Варшава, 2007 г.). А ведь его родители: Геннадий Александрович и Луиза Александровна – уроженцы сел Новое Тинчурино и Новые Шимкусы Яльчикского района Чувашии. Перипетии судьбы, военная карьера отца, ныне полковника в отставке, заставили семью поколесить по свету. Алексей родился в 1973 году в ГДР, брат Сергей – в Москве. Сейчас все они – граждане Белоруссии, а отец гроссмейстера возглавляет общество белорусских чуваш «Атал».

По некоторым воспоминаниям, будущий обладатель высшего шахматного звания в детском возрасте (правда очень короткое время) посещал занятия в Чувашском ДС «Спартак» у тренера Аршинова В.В. Мне показалось интересным понаблюдать за творчеством первого гроссмейстера – чуваша по национальности.

Следующий пример напоминает классические партии Х.Р.Капабланки и его знаменитые «маленькие» эндшпильные комбинации.

Фтачник Л. (Чехия) – Александров А. (Беларусь)

Шахматная олимпиада (Дрезден)

22.11.2008 г.

1. c4 Кажется, после разменов партия приближается к ничьей, но 1…Лc4! эту иллюзию быстро рассеивает. 2. Кc4 Сc4 (очень любопытно проверить 2…d2 – Ю.Иевлев) 3. Кре1 Сb3 4. ab3 Kрe5 5. f3 a5 6. Kрd2 g4! Заключительный ход очень красив: на доске классические «усы» - черные пешки прорываются по флангам. Белые сдались.

Александров А. – Войткевич А.

Международный турнир, Висла (Польша)

1992 г.

На доске «шахматная буря», так типичная для Защиты Бенони

1. e6 Фh4+ 2. Kрd2! - Вот это ход! 2…fe6 3. de6 0-0 4. ed7 Сd7 5. Сd7 Лad8 6. Kрc2 Лf2+ 7. Kрb1 Сc3 8. Фg4! Сf6 9. Кh3 Лd7 10. Кf2. Кажется, черные не сделали ни одной прямой ошибки, а материала не хватает. Черные сдались.

В шахматной копилке героя статьи немало запоминающихся побед, но не будем забывать, что он по прежнему активно участвует в соревнованиях различного ранга, а значит нас еще порадует его творчество. Пожелаем нашему земляку дальнейших успехов.



Ю.Иевлев



