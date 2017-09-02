ФИДЕ опубликовала сентябрьские рейтинги

Публикуем рейтинги ФИДЕ шахматистов Чувашии на 1 сентября 2017 года.

Таблица здесь.

Напоминаем, что 8 октября 2016 года официально вступил в силу российский рейтинг http://ruchess.ru/news/inform/rossiyskiy_reyting_ofitsialno_vstupil_v_silu.

С введением расчета российского рейтинга у завершившегося турнира следующие пути:1) Турнир может быть представлен только к обсчету российского рейтинга;2) Турнир может быть представлен как к обсчету рейтинга ФИДЕ, так и к обсчету российского рейтинга.

Если игрок не имеет рейтинга РШФ на начало соревнования, тогда его рейтинг приравнивается его рейтингу ФИДЕ, а если он не имеет рейтинга ФИДЕ, то его рейтинг равен 1000.

Также публикуем российские рейтинги шахматистов Чувашии на 1 сентября 2017 года.

Рейтинги РШФ

Рейтинги РШФ (юноши)

Рейтинги РШФ (девушки)

Данные взяты с сайтов http://ratings.fide.com (рейтинги ФИДЕ) и http://ratings.ruchess.ru (рейтинги РШФ).