ФИДЕ опубликовала сентябрьские рейтинги

Публикуем рейтинги ФИДЕ шахматистов Чувашии на 1 сентября 2017 года.
Таблица здесь.
Напоминаем, что 8 октября 2016 года официально вступил в силу российский рейтинг http://ruchess.ru/news/inform/rossiyskiy_reyting_ofitsialno_vstupil_v_silu.С введением расчета российского рейтинга у завершившегося турнира следующие пути:
1) Турнир может быть представлен только к обсчету российского рейтинга;
2) Турнир может быть представлен как к обсчету рейтинга ФИДЕ, так и к обсчету российского рейтинга.
Если игрок не имеет рейтинга РШФ на начало соревнования, тогда его рейтинг приравнивается его рейтингу ФИДЕ, а если он не имеет рейтинга ФИДЕ, то его рейтинг равен 1000.
Также публикуем российские рейтинги шахматистов Чувашии на 1 сентября 2017 года.
Рейтинги РШФ
Рейтинги РШФ (юноши)
Рейтинги РШФ (девушки)
Данные взяты с сайтов http://ratings.fide.com (рейтинги ФИДЕ) и http://ratings.ruchess.ru (рейтинги РШФ).
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