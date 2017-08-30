Подводим общие итоги Первенств Чувашской Республики по классическим шахматам среди спортсменов до 11, 13, 15, 17 и 19 лет.

С 15 по 29 августа 2017 года было проведено 5 турниров, в которых приняли участие 109 юных шахматистов, из которых 78 мальчиков и 31 девочка. Спортсмены представляли Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Аликово, Ибреси, Красноармейское, Красные Четаи, Мариинский Посад, Шумерлю, Ядрин.

Призёрами Чувашской Республики стали:

Девочки до 11 лет:

1 место - Гурьева Ярослава (Чебоксары)

2 место - Алексеева Елизавета (Мариинский Посад)

3 место - Архипова Анна (Чебоксары)



Мальчики до 11 лет:

1 место - Никитин Кирилл (Чебоксары)

2 место - Гришин Ярослав (Чебоксары)

3 место - Константинов Андрей (Чебоксары)



Девочки до 13 лет:

1 место - Матвеева Мария (Чебоксары)

2 место - Степанова Маргарита (Чебоксары)

3 место - Педина Татьяна (Чебоксары)



Мальчики до 13 лет:

1 место - Смирнов Антон (Чебоксары)

2 место - Смирнов Дмитрий (Чебоксары)

3 место - Зайков Василий (Ибреси)



Девушки до 15 лет:

1 место - Романова Дарья (Красные Четаи)

2 место - Багаутдинова Камилла (Чебоксары)

3 место - Яковлева Дарья (Новочебоксарск)



Юноши до 15 лет:

1 место - Быков Михаил (Новочебоксарск)

2 место - Петров Вячеслав (Ядрин)

3 место - Отников Юрий (Шумерля)



Девушки до 17 лет: -



Юноши до 17 лет:

1 место - Гайдуков Данил (Новочебоксарск)

2 место - Федоров Дмитрий (Новочебоксарск)

3 место - Петров Георгий (Чебоксары)



Девушки до 19 лет:

1 место - Никифорова Яна (Красные Четаи)

2 место - Афанасьева Елена (Красные Четаи)

3. –



Юноши до 19 лет: -



Соревнования проходили с обсчетом российского рейтинга. Публикуем ссылки на турниры. По ним вы можете посмотреть изменение своего рейтинга. Все фамилии в турнирных таблицах кликабельны, то есть на них можно нажать (кликнуть) мышью и откроются ссылки на странички игроков.

Первенство Чувашской Республики среди девочек до 11 лет

Первенство Чувашской Республики среди мальчиков до 11 лет

Первенство Чувашской Республики среди девочек до 13 лет

Первенство Чувашской Республики среди мальчиков до 13 лет

Первенство Чувашской Республики среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет