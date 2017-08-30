Определены школы, участвующие в проекте «Шахматы в школах» в Чувашской Республике в 2017-2018 учебном году

Для участия в проекте Российской шахматной федерации и Благотворительного фонда Тимченко «Шахматы в школах» в Чувашской Республике в 2017-2018 учебном году совместно с Шахматной федерацией Чувашской Республики определены школы.
Данные школы в рамках проекта «Шахматы в школах» не раньше, чем в октябре месяце, будут обеспечены шахматным инвентарем, учебными пособиями, будут обучены учителя. Школы, участвующие в проекте, несут обязанность по оплате труда учителей, преподающих шахматы. Остальные школы Чувашской Республики, включенные в заявку Шахматной федерации Чувашской Республики на участие в проекте, войдут в него в следующем учебном году.
Просим данную информацию довести до руководства школ, участвующих в проекте. Руководство школ, в которых несколько преподавателей по шахматам, просим в срок до 11 сентября уточнить информацию по количеству учителей, готовых пройти обучение (как правило, в октябре-ноябре).
По всем возникающим вопросам обращаться к куратору проекта «Шахматы в школах» в Чувашской Республике Гришиной Вере Рудольфовне по тел. 229139 или 89170789139 или на электронную почту проекта Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. .
Список школ, участвующих в проекте:
|
1
|
МБОУ «Шумерлинская СОШ»
|
2
|
МБОУ «Ибресинская СОШ №2»
|
3
|
МБОУ «Траковская СОШ» Красноармейского района
|
4
|
МБОУ « Шихазанская СОШ им. М. Сеспеля»
|
5
|
МБОУ «Байгильдинская СОШ» Канашского района ЧР
|
6
|
МБОУ «Яльчикская СОШ»
|
7
|
МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Ядрина
|
8
|
МБОУ «Стемасская основная общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской Республики
|
9
|
МБОУ «Урмаевская СОШ»
|
10
|
МБОУ «Порецкая СОШ» Порецкого района Чувашской Республики
|
11
|
МБОУ «Малобуяновская основная общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики
|
12
|
МБОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа им.Г.Е.Егорова»
|
13
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сятракасинская средняя общеобразовательная школа» Моргаушского района Чувашской Республики
|
14
|
МБОУ «НШ-ДС» г.Чебоксары
|
15
|
МБОУ «СОШ №2» г. Чебоксары
|
16
|
МБОУ «СОШ №6» г.Чебоксары
|
17
|
МБОУ «СОШ №7 имени Олега Беспалова» г. Чебоксары
|
18
|
МБОУ «СОШ № 11» г.Чебоксары
|
19
|
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов" города Чебоксары Чувашской Республики
|
20
|
МБОУ "СОШ №33" г. Чебоксары
|
21
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением отдельных предметов» города Чебоксары чувашской Республики
|
22
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» города Чебоксары чувашской Республики
|
23
|
МБОУ «СОШ №38» г. Чебоксары
|
24
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40 с углубленным изучением отдельных предметов» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики
|
25
|
МБОУ «СОШ № 48» г. Чебоксары
|
26
|
МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары
|
27
|
СОШ 2
|
28
|
СОШ 9
|
29
|
СОШ 12
|
30
|
СОШ 14
|
31
|
СОШ 17
|Комментарии
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