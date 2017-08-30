Определены школы, участвующие в проекте «Шахматы в школах» в Чувашской Республике в 2017-2018 учебном году

Для участия в проекте Российской шахматной федерации и Благотворительного фонда Тимченко «Шахматы в школах» в Чувашской Республике в 2017-2018 учебном году совместно с Шахматной федерацией Чувашской Республики определены школы.

Данные школы в рамках проекта «Шахматы в школах» не раньше, чем в октябре месяце, будут обеспечены шахматным инвентарем, учебными пособиями, будут обучены учителя. Школы, участвующие в проекте, несут обязанность по оплате труда учителей, преподающих шахматы. Остальные школы Чувашской Республики, включенные в заявку Шахматной федерации Чувашской Республики на участие в проекте, войдут в него в следующем учебном году.

Просим данную информацию довести до руководства школ, участвующих в проекте. Руководство школ, в которых несколько преподавателей по шахматам, просим в срок до 11 сентября уточнить информацию по количеству учителей, готовых пройти обучение (как правило, в октябре-ноябре).

По всем возникающим вопросам обращаться к куратору проекта «Шахматы в школах» в Чувашской Республике Гришиной Вере Рудольфовне по тел. 229139 или 89170789139 или на электронную почту проекта Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. .

Список школ, участвующих в проекте: