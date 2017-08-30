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Определены школы, участвующие в проекте «Шахматы в школах» в Чувашской Республике в 2017-2018 учебном году

30.08.17 11:38
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Для участия в проекте Российской шахматной федерации и Благотворительного фонда Тимченко «Шахматы в школах» в Чувашской Республике в 2017-2018 учебном году совместно с Шахматной федерацией Чувашской Республики определены школы.

Данные школы в рамках проекта «Шахматы в школах» не раньше, чем в октябре месяце, будут обеспечены шахматным инвентарем, учебными пособиями, будут обучены учителя. Школы, участвующие в проекте, несут обязанность по оплате труда учителей, преподающих шахматы. Остальные школы Чувашской Республики, включенные в заявку Шахматной федерации Чувашской Республики на участие в проекте, войдут в него в следующем учебном году.

Просим данную информацию довести до руководства школ, участвующих в проекте. Руководство школ, в которых несколько преподавателей по шахматам,  просим в срок до 11 сентября уточнить информацию по количеству учителей, готовых пройти обучение (как правило, в октябре-ноябре).

По всем возникающим вопросам обращаться к куратору проекта «Шахматы в школах» в Чувашской Республике Гришиной Вере Рудольфовне по тел. 229139 или 89170789139 или на электронную почту проекта Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. .

Список школ, участвующих в проекте:

1

МБОУ «Шумерлинская СОШ»
Шумерлинский район, д. Шумерля, ул. Калинина, 53а

2

МБОУ «Ибресинская СОШ №2»
Ибресинский р-н, п. Ибреси, ул. Мира,23

3

МБОУ «Траковская СОШ» Красноармейского района
Красноармейский район с. Красноармейское ул. Ленина д.39

4

МБОУ « Шихазанская СОШ им. М. Сеспеля»
Канашский р-н, Шихазаны с., М.Сеспеля ул., д.18

5

МБОУ «Байгильдинская СОШ» Канашского района ЧР
Канашский район д.Байгильдино ул.Волкова, д.35

6

МБОУ «Яльчикская СОШ»
Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Яльчики, ул. Юбилейная, д.6

7

МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Ядрина
Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Карла Маркса, д.64

8

МБОУ «Стемасская основная общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской Республики
Чувашская Республика, Алатырский район с. Стемасы, ул. 141 Стрелковой дивизии,8

9

МБОУ «Урмаевская СОШ»
Чувашская Республика Комсомольский район д.Урмаево ул. Школьная.3

10

МБОУ «Порецкая СОШ» Порецкого района Чувашской Республики
с. Порецкое, пер. Школьный д.4

11

МБОУ «Малобуяновская основная общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики
Чувашская Республика, Шемуршинского района, д. Малое Буяново, ул. Карла Маркса, д. 36

12

МБОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа им.Г.Е.Егорова»
429400 Урмарский район, пос.Урмары, пер. Школьный, дом 3

13

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сятракасинская средняя общеобразовательная школа» Моргаушского района Чувашской Республики
Чувашская Республика Моргаушский район д.Сятракасы
ул Школьная, 17

14

МБОУ «НШ-ДС» г.Чебоксары
г.Чебоксары, ул.Совхозная, 9

15

МБОУ «СОШ №2» г. Чебоксары
г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 11

16

МБОУ «СОШ №6» г.Чебоксары
г.Чебоксары, ул.Чапаева, д.41 А

17

МБОУ «СОШ №7 имени Олега Беспалова» г. Чебоксары
г. Чебоксары пл. Победы д.3

18

МБОУ «СОШ № 11» г.Чебоксары
Чебоксары, улица Аркадия Гайдара, 3

19

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов" города Чебоксары Чувашской Республики
г.Чебоксары, ул.Урукова, 11А

20

МБОУ "СОШ №33" г. Чебоксары
г.Чебоксары, пр. Мира, д.16

21

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением отдельных предметов» города Чебоксары чувашской Республики
г. Чебоксары, ул. Космонавта Николаева А.Г., д.28

22

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» города Чебоксары чувашской Республики
г. Чебоксары, пр.9-й Пятилетки, д.11

23

МБОУ «СОШ №38» г. Чебоксары
г. Чебоксары, ул. Николаева, д.31

24

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40 с углубленным изучением отдельных предметов» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики
428031, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица 324 Стрелковой дивизии, дом №10

25

МБОУ «СОШ № 48» г. Чебоксары
г. Чебоксары, ул. М.Павлова, д.50/1

26

МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары
г. Чебоксары, б-р Миттова, дом 23

27

СОШ 2
г.Новочебоксарск, ул.Молодежная, 15

28

СОШ 9
г.Новочебоксарск, б.Зеленый, 3

29

СОШ 12
г.Новочебоксарск, пр.Ельниковский, 6

30

СОШ 14
г.Новочебоксарск, ул.Семенова, 25

31

СОШ 17
г.Новочебоксарск, ул.Первомайская, 30

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