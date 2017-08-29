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Поздравляем!!!

29.08.17 21:32
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Поздравляем с днем рождения опытнейшего тренера по шахматам Мясникова Владимира Николаевича.

Владимир Николаевич 20 лет проработал педагогом Центра детского творчества в городе Шумерля. Среди его учеников – множество победителей и призеров республиканских и городских соревнований. Сам Владимир Николаевич имеет большое количество грамот и благодарностей за свою творческую работу. Сейчас педагог живет в столице Чувашии и преподает в Доме детского творчества г.Чебоксары. Желаем ему здоровья, успехов в тренерской деятельности, счастья. Пусть сбываются мечты!

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