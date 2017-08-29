Поздравляем с днем рождения опытнейшего тренера по шахматам Мясникова Владимира Николаевича.

Владимир Николаевич 20 лет проработал педагогом Центра детского творчества в городе Шумерля. Среди его учеников – множество победителей и призеров республиканских и городских соревнований. Сам Владимир Николаевич имеет большое количество грамот и благодарностей за свою творческую работу. Сейчас педагог живет в столице Чувашии и преподает в Доме детского творчества г.Чебоксары. Желаем ему здоровья, успехов в тренерской деятельности, счастья. Пусть сбываются мечты!