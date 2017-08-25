Завершилось первенство Чувашской Республики среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет

С 25 по 29 августа 2017 года в шахматно-шашечном клубе МБУ «СШ «Энергия» г. Чебоксары состоялось первенство Чувашской Республики по классическим шахматам среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. Ввиду малого количества участников в каждой возрастной группе, было принято решение провести один турнир по швейцарской системе в 9 туров с раздельным зачётом среди юношей и девушек, а также по возрастам. В общем турнире стартовал 31 участник, из них 24 мальчика и 7 девочек. Рейтинг-фаворитом первенства являлся Фёдоров Дмитрий, школьник из Новочебоксарска, являющийся действующим чемпионом г. Чебоксары по классическим шахматам среди мужчин.

Результаты первенства:

Юноши до 15 лет:

1. Быков Михаил (Новочебоксарск)

2. Петров Вячеслав (Ядрин)

3. Отников Юрий (Шумерля)



Юноши до 17 лет:

1. Гайдуков Данил (Новочебоксарск)

2. Федоров Дмитрий (Новочебоксарск)

3. Петров Георгий (Чебоксары)



Девушки до 15 лет:

1. Романова Дарья (Красные Четаи)

2. Багаутдинова Камилла (Чебоксары)

3. Яковлева Дарья (Новочебоксарск)



Девушки до 19 лет:

1. Никифорова Яна (Красные Четаи)

2. Афанасьева Елена (Красные Четаи)

3. -

Таблица здесь.

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