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Турнир в рамках Спартакиады среди лиц старшего поколения «Спортивное долголетие»

24.08.17 18:20
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24 августа с.г. в ЦРТДиЮ г.Новочебоксарска состоялся турнир, в рамках Спартакиады среди лиц старшего поколения «Спортивное долголетие». Организатор – Минспорт ЧР.  Всего участие приняла 21 команда (21 мужчин и 18 женщин) из районов и городов Чувашии. Состав команды – 1 мужчина старше 60 лет и 1 женщина более 55 лет. Победители  соревнований едут в г. Пензу с 29.09 по 1.10 сего года на Всероссийскую Спартакиаду среди лиц старшего поколения. 1 место заняла команда г.Чебоксары  (Московский р-н), в которой А.Петров и В.Давыдова были лучшими и в личном зачете. 2 место у Чебоксарского р-на и 3 место завоевала команда Вурнар.

Таблица здесь.

Гл.секретарь – Корнилов В.В.

 

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