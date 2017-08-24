24 августа с.г. в ЦРТДиЮ г.Новочебоксарска состоялся турнир, в рамках Спартакиады среди лиц старшего поколения «Спортивное долголетие». Организатор – Минспорт ЧР. Всего участие приняла 21 команда (21 мужчин и 18 женщин) из районов и городов Чувашии. Состав команды – 1 мужчина старше 60 лет и 1 женщина более 55 лет. Победители соревнований едут в г. Пензу с 29.09 по 1.10 сего года на Всероссийскую Спартакиаду среди лиц старшего поколения. 1 место заняла команда г.Чебоксары (Московский р-н), в которой А.Петров и В.Давыдова были лучшими и в личном зачете. 2 место у Чебоксарского р-на и 3 место завоевала команда Вурнар.

Таблица здесь.

Гл.секретарь – Корнилов В.В.