Открытый рейтинговый турнир по быстрым шахматам среди женщин «Созвездие Каиссы»

Турнир состоится 19 августа 2017 года в здании ресторана «Московский» по адресу: г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 11
Регистрация: 19 августа 2017 года 9.00-9.45. Открытие турнира (торжественная часть): 9.45. Начало первого тура: 10.00.
Контроль времени: 10 мин + 5 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.
Положение здесь.
Оформить заявку на участие здесь.
Список заявившихся спортсменов здесь.
Для участия в рейтинговом турнире необходимо:
- Иметь ID FIDE. Для шахматистов, не имеющих кода ФИДЕ, необходимо иметь при себе оригинал паспорта (свидетельства о рождении).
- Заполнить форму предварительной заявки.
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