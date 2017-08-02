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Открытый рейтинговый турнир по быстрым шахматам среди женщин «Созвездие Каиссы»

02.08.17 13:32
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Турнир состоится 19 августа 2017 года в здании ресторана «Московский» по адресу: г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 11

Регистрация: 19 августа 2017 года 9.00-9.45. Открытие турнира (торжественная часть): 9.45.  Начало первого тура: 10.00.

Контроль времени: 10 мин + 5 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.

Положение здесь.
Оформить заявку на участие здесь.
Список заявившихся спортсменов здесь.

Для участия в рейтинговом турнире необходимо:
- Иметь ID FIDE. Для шахматистов, не имеющих кода ФИДЕ, необходимо иметь при себе оригинал паспорта (свидетельства о рождении).
- Заполнить форму предварительной заявки.

 

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Вы здесь: Новости в Чувашии Открытый рейтинговый турнир по быстрым шахматам среди женщин «Созвездие Каиссы»
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