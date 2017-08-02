Открытый рейтинговый турнир по быстрым шахматам среди женщин «Созвездие Каиссы»

Турнир состоится 19 августа 2017 года в здании ресторана «Московский» по адресу: г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 11

Регистрация: 19 августа 2017 года 9.00-9.45. Открытие турнира (торжественная часть): 9.45. Начало первого тура: 10.00.

Контроль времени: 10 мин + 5 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.

Положение здесь.

Оформить заявку на участие здесь.

Список заявившихся спортсменов здесь.

Для участия в рейтинговом турнире необходимо:

- Иметь ID FIDE. Для шахматистов, не имеющих кода ФИДЕ, необходимо иметь при себе оригинал паспорта (свидетельства о рождении).

- Заполнить форму предварительной заявки.