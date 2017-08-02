Трех- и многоходовка Алексея Оганесяна получили почетные отзывы 5-го Кубка мира ФИДЕ по составлению

В этом году под эгидой ФИДЕ был проведен 5-й Кубок мира ФИДЕ по составлению задач и этюдов. Сейчас его итоги во всех восьми разделах стали окончательными.



Предлагаем вашему вниманию трех- и многоходовую задачи чувашского композитора Алексея Оганесяна, которые получили соответственно 1-й и 3-й почетный отзыв в соответствующих разделах Кубка.



Алексей Оганесян

5-й Кубок мира ФИДЕ, 2017

1-й почетный отзыв

Мат в три хода 10+12

Решение задачи смотрите в полной версии новости.

1.S3e4!! – 2.Sd6+ Kf8 3.Qf7#

1...Rxe4 2.axb7! – 3.b8Q(R)#, 2...0-0 3.Qxh7#, 2...Kf8 3.Qf7#

1...Qxe4 2.Ba4+ b5 3.cxb6 e.p.#, 2...Kf8 3.Qf7#

1...fxe4 2.Rf7! – 3.Qe7#, 2...Bd7 3.Qxd7#

1...dxe4 2.Bf7+ Kf8 3.Se6#



Две системы из двух вариантов, объединенных общим содержанием:

- первые два варианта: отвлечение черных тяжелых фигур и валладао-таск (сочетание рокировки, превращения и взятия на проходе);

- последние два варианта: открытие линий и игра белых линейных фигур на одно поле (f7) на 2-м ходу.

Все 4 варианта объединены взятием коня е4, жертвуемого вступительным ходом.



Всего в разделе участвовало 36 трехходовок, из которых арбитр, международный мастер ФИДЕ, израильтянин Евгений Боурд отобрал для присуждения половину.

Алексей Оганесян

5-й Кубок мира ФИДЕ, 2017

3-й почетный отзыв

Мат в девять ходов 3+13

1.Bc5!! – 2.Qxb6#

1…bxc5 2.Qb7+! (2.Kc7? f3+!) 2…Ka5 3.Kc7! a3 (3…f3+ 4.Kc6) 4.Qb6+ (4.Kc6? e3+!) 4…Ka4 5.Kc6 a2 (5…e3+ 6.Kxc5) 6.Qb5+ (6.Kxc5? Bf2+!) 6…Ka3 7.Kxc5 Bf2+ 8.Kc4 d1Q(B) 9.Qb4#, 8…Bc5 9.Qb3#.

1…Kb5 2.Qxb6+ Kc4 3.Kd7! (3.Qb4+? Kd5 4.Qd4+ Ke6! 5.Qd7+ Kf6! 6.Bd4+ Kg5!) 3…Kd5 4.Qb5! (4.Bb4? e3! 5.Ba5 c2! или 4.Bd6? e3! 5.Bc7 Kc4!) 4…e3 5.Bb6+! (5.Ba3+? Ke4! 6.Kd6/Ke6 Kf3!) 5…Ke4 6.Qc6+ Kf5 7.Qe6+ Kg5 8.Bd8+ Kh5 9.Qf5#.



Вступление с жертвой слона и предоставлением поля черному королю ведет к двум вариантам с матами на противоположных краях доски. Первый вариант содержит тонкое систематическое движение четырех фигур.



Всего в разделе участвовало 30 многоходовок, из которых строжайший арбитр, действующий чемпион мира в этом жанре, украинец Михаил Марандюк отобрал для присуждения лишь 11.



Полные итоги конкурса во всех разделах – на сайте международной федерации по шахматной композиции (WFCC):

http://www.wfcc.ch/competitions/composing/fidewcc_2017/



