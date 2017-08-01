В клубе по месту жительства «Маяк» ЦДТ г. Чебоксары впервые открылся шахматный лагерь

31 июля с.г. в клубе по месту жительства «Маяк» по инициативе администрации Центра детского творчества и руководителя объединения «ШахмаТЫ» начал работу шахматный лагерь для детей, занимающихся в творческом объединении «ШахмаТЫ». Организация лагеря ставила перед собой цели: занятие детей в летние каникулы и подготовка юных шахматистов к предстоящему первенству республики по классике. На занятия в первую очередь приглашались те ребята, которые в летнее время не забросили шахматы, а принимали активное участие в соревнованиях, проводимых в городе и районах.

Так или иначе, все ребята являются призерами и участниками республиканских, российских и мировых соревнований. Это чемпион республики Иванов Василий, показывающий отличные результаты в быстрых шахматах (19 место в мире), это и Андрей Константинов, дважды победитель городских соревнований (25 место в мире), это и чемпионка города Ангелина Козлова, занявшая 10 место в первенстве мира по блицу в категории «8 лет и младше», это и совсем юная пятилетняя Аня Игошкина, имеющая медали межрегионального и российского значения. Всего в лагере занимаются 11 ребят, а если взять активного помощника выпускника объединения, призера республиканских соревнований Егора Петрова – то и все 12.

1 августа состоялось официальное открытие лагеря. Ребят поприветствовала директор Центра детского творчества Наталья Викторовна Алексеева и напутствовала их на дальнейшие творческие успехи. Методисты центра Ирина и Анастасия провели для ребят полезно-развлекательную программу-викторину, в которой было немало вопросов по шахматам. Затем ребята разделились на две команды, каждая их которых придумала свою эмблему лагеря. Кстати оказался и день рождения Миши Ванерке, участника первенства России этого года. Ему исполнилось 6 лет. Это событие было отмечено соком и конфетами.

В программе лагеря, который работает по 4 часа ежедневно в течение двух недель (кроме выходных) занятия по теории шахмат, практическая игра с контролем более часа на партию, разбор партий, изучение турнирных правил, конкурсы решений. Методисты Центра детского творчества обещают провести еще не одну развлекательную программу. Недаром девиз Центра звучит так: «Мы верим в то, что все дети талантливы! Присоединяйтесь…»

Руководитель объединения «ШахмаТЫ» Владимир Анатольевич Сучков