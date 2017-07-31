Чемпионы мира по шашкам проведут в «Новом городе» сеанс одновременной игры. В «Новом городе» пройдет первое открытое первенство района по шашкам и шахматам.
8-9 августа в Чебоксарах пройдет Первое открытое первенство «Нового города» по шашкам и шахматам.
Программа первенства:
8 августа
17.00 - 21.00 Турнир по шашкам
21.00 - 22.00 Сеанс одновременной игры
Сеанс одновременной игры проводят: многократный чемпион мира и Европы международный гроссмейстер Игорь Михальченко (Минск) и многократный
победитель первенств мира и Европы среди юношей мастер спорта России Даниил Леонидов (Чебоксары).
9 августа
17.00 - 21.00 Шахматный турнир
21.00 - 22.00 Сеанс одновременной игры
Сеанс одновременной игры проводит многократный чемпион Чувашской Республики
Анатолий Иванов (Чебоксары).
Турниры по шашкам и шахматам проводятся по швейцарской системе.
Контроль времени – 10 минут до конца партии каждому участнику.
Место проведения первенства г. Чебоксары, жилой район «Новый город», площадь у
дома № 40 по улице Новогородская.
Принять участие в соревнованиях приглашаются все желающие.
Необходима предварительная регистрация. Ссылка на форму заявки здесь - http://bit.ly/2uIHVf2
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