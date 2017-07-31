Чемпионы мира по шашкам проведут в «Новом городе» сеанс одновременной игры. В «Новом городе» пройдет первое открытое первенство района по шашкам и шахматам.

8-9 августа в Чебоксарах пройдет Первое открытое первенство «Нового города» по шашкам и шахматам.

Программа первенства:

8 августа

17.00 - 21.00 Турнир по шашкам

21.00 - 22.00 Сеанс одновременной игры

Сеанс одновременной игры проводят: многократный чемпион мира и Европы международный гроссмейстер Игорь Михальченко (Минск) и многократный

победитель первенств мира и Европы среди юношей мастер спорта России Даниил Леонидов (Чебоксары).

9 августа

17.00 - 21.00 Шахматный турнир

21.00 - 22.00 Сеанс одновременной игры

Сеанс одновременной игры проводит многократный чемпион Чувашской Республики

Анатолий Иванов (Чебоксары).

Турниры по шашкам и шахматам проводятся по швейцарской системе.

Контроль времени – 10 минут до конца партии каждому участнику.

Место проведения первенства г. Чебоксары, жилой район «Новый город», площадь у

дома № 40 по улице Новогородская.

Принять участие в соревнованиях приглашаются все желающие.

Необходима предварительная регистрация. Ссылка на форму заявки здесь - http://bit.ly/2uIHVf2

Положение соревнований