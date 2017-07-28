Гурьева Ярослава разделила третье место в этапе Детского Кубка России «Жигулевские просторы»

По итогам проходившего в г. Самара с 17 по 27 июля 2017 г. этапе Детского Кубка России «Жигулевские просторы» в возрастной группе девочек до 11 лет (2007-2008 г.р.) действующая чемпионка г. Чебоксар и Чувашской Республики среди девочек в возрасте до 11 лет Гурьева Ярослава набрала 6 очков из 9 возможных и заняла 4 место, уступив 3 место только лишь по дополнительным показателям.

Ярослава в этом сильном по составу турнире выступила более чем достойно – с 3 по 8 туры была всегда в тройке лидеров, выходила и на 1 место. По ходу турнира Ярослава сыграла со всеми 6-тью рейтинг-фаворитами турнира. В связи с этим именно у нее по итогам турнира оказался самый высокий средний рейтинг соперниц – 1383 пунктов ЭЛО (рейтинг РШФ).

А соперницы были действительно сильные:

Клейменова Валерия (рейтинг РШФ – 1492, 5 место в Высшей лиге Детского первенства России -2017 г., 2 место в ПФО, результат – ничья с позиции силы);

Новикова Дарья (рейтинг РШФ – 1459, победительница 2 этапов Детского Кубка России в 2016 году, участница финала Детского Кубка России 2016 г., призер детского этапа Кубка России «Кубок Волги» в 2017 г, результат – боевая ничья);

Шевякова Алена (рейтинг РШФ – 1320, обладательница 4 места в ПФО, результат – победа);

Нагаева Алия (рейтинг РШФ – 1454, действующая чемпионка Республики Татарстан среди девочек до 11 лет, 2 место в турнире «Мемориал Р.Г. Нижметдинова» – этапе Детского Кубка России в 2017 г., результат – ничья);

Загребина Марина (рейтинг РШФ – 1414, чемпионка в своей возрастной категории ЮФО по блицу, призер двух этапов Детского Кубка России в 2017 году, результат - победа);

Долинская Мария (рейтинг РШФ – 1484, бронзовый призер финала Детского Кубка России 2016 г., результат – ничья)

Корнева Полина (рейтинг РШФ – 1349, 2 место в этапе Детского Кубка России «Мемориал А.В. Суворова» - 2017 г., результат – победа).

Обсуждение сыгранной партии с победителем турнира - Новиковой Дарьи (Москва)

Хочется отметить, что многие участники турнира приезжали с тренерами и результат - дети даже в таком возрасте хорошо ориентируются в азах системах Найдорфа, Паульсена, схевенингене (шевенингене), атаке Раузера и т.п. вариантах сицилианской защиты.

Показанный результат не случайный, это результат анализа игры, показанной Ярославой в турнире «Мемориал Р.Г. Нижметдинова» – этапе Детского Кубка России в 2017 г., в котором она набрала 5 очков из 9 и заняла 19 место среди 46 участниц. По результатам анализа игры был составлен план подготовки к турниру в Самаре, учитывающий слабые и сильные стороны игры Ярославы.

Безусловно, план подготовки (обучения) шахматистов так же важен, как и составление плана игры в самой шахматной партии.

А. Нимцович сказал: «Надо вести все операции, заранее имея в виду определенную цель, объект атаки. Плавать без цели - это стратегический конфуз».

Ребята из Чувашии этим летом показывают, что они могут играть в шахматы на равных со своими сверстниками из других регионов России, главное со стороны родителей, Федерации шахмат Чувашии, да и простых шахматистов нашей республики – поддержать их в этом деле.