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Первенства Чувашской Республики по классическим шахматам среди спортсменов до 11, 13, 15, 17 и 19 лет.

27.07.17 12:48
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Первенства проводятся с 15 по 29 августа 2017 г. в шахматно-шашечном клубе МБУ «СШ «Энергия» г. Чебоксары по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, 42.

15-19 августа – первенство до 11 лет
20-24 августа – первенство до 13 лет
25-29 августа – первенства до 15, 17, 19 лет

Для каждой возрастной группы регистрация участников: 10.00-10.45. Открытие (торжественная часть): 10.45-10.50.  Начало первого тура: 11.00.

Для участия в соревнованиях необходимо заполнить форму предварительной заявки с указанием кода РШФ и ID FIDE (при наличии). РШФ наделила полномочиями Шахматную федерацию Чувашской Республики самостоятельно присваивать коды РШФ игрокам своего региона.

Первенства Чувашской Республики по классическим шахматам среди спортсменов до 11, 13, 15, 17 и 19 лет будут проходить с обсчетом российского рейтинга.

Предварительные заявки принимаются до 13.08.2017 года. 13 августа состоится заседание мандатной комиссии по допуску. Официальные заявки с указанием даты рождения, разряда и медицинским допуском подаются в мандатную комиссию перед началом соревнований.

Положение здесь.
Оформить заявку на участие здесь.
Список заявившихся спортсменов здесь.

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Вы здесь: Новости в Чувашии Первенства Чувашской Республики по классическим шахматам среди спортсменов до 11, 13, 15, 17 и 19 лет.
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