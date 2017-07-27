Первенства проводятся с 15 по 29 августа 2017 г. в шахматно-шашечном клубе МБУ «СШ «Энергия» г. Чебоксары по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, 42.
15-19 августа – первенство до 11 лет
20-24 августа – первенство до 13 лет
25-29 августа – первенства до 15, 17, 19 лет
Для каждой возрастной группы регистрация участников: 10.00-10.45. Открытие (торжественная часть): 10.45-10.50. Начало первого тура: 11.00.
Для участия в соревнованиях необходимо заполнить форму предварительной заявки с указанием кода РШФ и ID FIDE (при наличии). РШФ наделила полномочиями Шахматную федерацию Чувашской Республики самостоятельно присваивать коды РШФ игрокам своего региона.
Первенства Чувашской Республики по классическим шахматам среди спортсменов до 11, 13, 15, 17 и 19 лет будут проходить с обсчетом российского рейтинга.
Предварительные заявки принимаются до 13.08.2017 года. 13 августа состоится заседание мандатной комиссии по допуску. Официальные заявки с указанием даты рождения, разряда и медицинским допуском подаются в мандатную комиссию перед началом соревнований.
Положение здесь.
Оформить заявку на участие здесь.
Список заявившихся спортсменов здесь.
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