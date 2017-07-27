17 августа 2017 года на спортивных объектах г. Чебоксары и г. Новочебоксарск пройдёт V Спартакиада трудовых коллективов Чувашской Республики.
с 21 по 25 сентября 2017 года в г. Чебоксары Чувашской Республики состоятся финальные соревнования Спартакиады – Всероссийская спартакиада среди трудящихся.
В программу Спартакиады включены шахматы. Судейство возложено на Шахматную федерацию Чувашской Республики. Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди мужчин и женщин. Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ для быстрых шахмат.
Предварительные заявки на участие в Республиканской Спартакиаде с указанием видов программы и количества участников подаются в Минспорт Чувашии до 14 августа 2017 года по адресу:
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V Спартакиада трудовых коллективов Чувашской Республики.
IV Всероссийская спартакиада среди трудящихся
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