17 августа 2017 года на спортивных объектах г. Чебоксары и г. Новочебоксарск пройдёт V Спартакиада трудовых коллективов Чувашской Республики.

с 21 по 25 сентября 2017 года в г. Чебоксары Чувашской Республики состоятся финальные соревнования Спартакиады – Всероссийская спартакиада среди трудящихся.

В программу Спартакиады включены шахматы. Судейство возложено на Шахматную федерацию Чувашской Республики. Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди мужчин и женщин. Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ для быстрых шахмат.

Предварительные заявки на участие в Республиканской Спартакиаде с указанием видов программы и количества участников подаются в Минспорт Чувашии до 14 августа 2017 года по адресу: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. .



Положения:

V Спартакиада трудовых коллективов Чувашской Республики.

IV Всероссийская спартакиада среди трудящихся