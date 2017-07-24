Шахматный праздник для детей в Чебоксарах

20 июля во всем мире празднуют Международный день шахмат. В ближайший к значительной дате выходной день, 22 июля, в Национальной библиотеке Чувашской Республики прошло праздничное мероприятие для широкой общественности. На открытии председатель Общественной Палаты Чувашской Республики Алексей Алексеевич Судленков выразил свое восхищение юными шахматистами и подчеркнул важность занятия шахматами подрастающего поколения в современном мире.

Стихотворение собственного сочинения "Баллада о шахматах" прочел незрячий поэт, член Союза писателей, Александр Чил. Член Общественной Палаты Чувашской Республики и руководитель проекта «Клуб «Дебют» города Чебоксары» Дмитрий Фадеев ознакомил присутствующих с идей возникновения съемок фильма "А если подумать?". Выразил желание и готовность содействовать популяризации шахмат с помощью кино и социальных роликов: «Шахматы: - это отличная зарядка для мозга и поэтому было бы здорово, если бы дети вовлекались в эту интересную игру».

Центральным событием мероприятия стала презентация фильма о детских шахматах в Чувашии "А если подумать?" на большом экране. В короткометражном формате зрители могли увидеть серьезное отношение к занятиям детей шахматами в Республике, а также сюжеты о некоторых юных спортсменах.

Предпремьерный показ фильма состоялся на канале Национального телевидения Чувашии в Международный День шахмат. По окончании показа режиссер фильма "А если подумать?" Владимир Федорович Карсаков поделился своим мнением о важности популяризации шахмат через кино, в котором главные роли играют юные любители замечательной игры.

Праздничный день продолжил турнир по шахматам, в котором приняли участие 29 мальчиков и девочек 2007 года рождения и младше. Соревнования проходили по швейцарской системе в 7 туров и доставили детям и их родителям огромную гамму эмоций, от ликования до отчаяния. Отлично справился с ролью лидера Василий Иванов. С результатом 6,5 очков из 7 возможных он завоевал «золото». Второе место занял Егор Герасимов. У него шесть побед, но одно поражение. Набрав 5,5 очков, на третье место вышел Андрей Константинов. В итоге борьбы среди девочек победила Анна Шилимина. Гонку за второе место выиграла Ольга Фадеева. Третьей стала Ева Трофимова из г.Шумерля. Победители и призеры состязания были награждены медалями и дипломами, а также комплектами шахматных фигур. Все участники праздника получили сертификаты и тетради для записи шахматных партий.

Праздник, посвященный Международному дню шахмат, удался на славу!

Организаторы и участники праздничного мероприятия благодарят Национальную библиотеку Чувашской Республики за прекрасные условия и уютный зал.

Таблица турнира здесь