Турнир в Ядринском районе по быстрым шахматам, посвященный Международному дню шахмат

20 июля 2017 г. в ФСК "Присурье" прошло открытое личное первенство Ядринского района по быстрым шахматам, посвященное Международному дню шахмат.

Цель данных соревнований - не просто популяризовать шахматы, но и выявить сильнейших спортсменов и помочь им развить свои способности.

В соревнованиях могли принять участие мужчины и женщины, мальчики и девочки без ограничения возраста. Всего в первенстве приняло участие 24 шахматиста Ядринского района. Самому старшему участнику – 80 лет, а самой младшей – 7 лет.

Среди мужчин первое место занял многократный победитель республиканских турниров среди детей и многократный победитель районных турниров среди взрослых – 12-летний Петров Вячеслав (СОШ №3), на втором месте – 80-летний Карменков Евгений Павлович (г.Ядрин), на третьем месте – Ярандайкин Руслан Гурьевич (д. Б.Югуть).

Среди девочек сильнейшей оказалась Краснова Яна (СОШ №3), второе место – Максимова Татьяна, на третьем месте – Никифорова Олеся (обе из СОШ №2).

Среди мальчиков 1 место заслужил Гончаров Дмитрий, ученик Балдаевской СОШ, 2 место занял Илларионов Иван (СОШ №3), 3 место – Угабаев Савелий (СОШ №3).

Победители и призеры первенства были награждены грамотами и медалями.



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