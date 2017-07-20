Поздравляем с Международным днем шахмат!

Дорогие любители шахмат! Поздравляем вас с профессиональным праздником. Начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Всемирной шахматной федерации, основанной в 1924 году.



Каждый спорт по-своему прекрасен:

Силой мышц, терпением, сноровкой.

Каждый вид по-своему опасен:

Высотой или экипировкой.

Только нам милее та затея,

Где идет сражение умов.

Прыгая фигурами по клеткам,

Каждый мудрецом прослыть готов.

Так пускай же мысли вашей сила

Отвернет с дороги вашей беды.

Чтоб она всегда вам приносила

Славу, смех и новые победы!