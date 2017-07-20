Поздравляем с Международным днем шахмат!

Дорогие любители шахмат! Поздравляем вас с профессиональным праздником. Начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Всемирной шахматной федерации, основанной в 1924 году.
Каждый спорт по-своему прекрасен:
Силой мышц, терпением, сноровкой.
Каждый вид по-своему опасен:
Высотой или экипировкой.
Только нам милее та затея,
Где идет сражение умов.
Прыгая фигурами по клеткам,
Каждый мудрецом прослыть готов.
Так пускай же мысли вашей сила
Отвернет с дороги вашей беды.
Чтоб она всегда вам приносила
Славу, смех и новые победы!
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