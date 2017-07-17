Внимание! Объявление!!!

На заседании президиума РОО «Шахматная федерация Чувашской Республики» было решено подать заявку на участие в конкурсе, объявленном РШФ и Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Конкурс на право участия в проекте «Шахматы в школах».

Был выбран куратор проекта «Шахматы в школах» 2017-2018 учебного года по Чувашской Республике – Гришина Вера Рудольфовна. С целью выявления школ, где ведется преподавание шахмат и требуется обновление шахматного инвентаря, готова ли школа внедрить предмет «Шахматы» в качестве учебного предмета, входящего в базисный план, при предоставлении шахматного инвентаря и пособий для учеников и учителей первого года обучения «Шахматная школа», а также при обучении учителей, во все школы республики были отправлены запросы.

Просьба заинтересованным лицам обратиться в свои школы, чтобы уточнить, заполнила ли администрация опросник и предоставлена ли информация в вышестоящие органы управления образования. Многие сейчас в отпусках и может сложиться такая ситуация, что не заинтересованные лица ответят: "У нас ничего нет и нам ничего не надо".

Контактный телефон: 229-139 (Гришина Вера Рудольфовна).

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