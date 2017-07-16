Педагоги из Чебоксар Анатолий Иванов и Владимир Сучков отличились в международном конкурсе газеты «Алтайская правда»

Всего балл отделил их от призового места. А победил в нем москвич Юрий Лалак, набравший максимальное количество баллов – 45! Он отлично справился с пятью заданиями, и получил денежный приз в размере 1000 рублей. Михаилу Онищенко из Люберец начислено 44,5 балла. На 3 месте – житель столицы Словении Любляны Александр Крючков – 44 балла. Всем им в качестве призов книги и дипломы «Алтайской правды».

Далее с результатом 43 балла – детские тренеры из города Чебоксары Анатолий Иванов и Владимир Сучков (наши шахматисты участвовали независимо друг от друга). Они обошли многих корифеев шахматной композиции (см. далее).

По 42 балла набрали дважды мастер-международник по составлению и решению задач и этюдов (чемпион России!) Евгений Фомичев (г. Шатки, Нижегородская область и известный шахматный композитор из Владивостока Анатолий Скрипник. На последующих местах: В. Кузнецов из села Дружино Омской области – 41 балл, В. Жевлаков (Курган) – 40, международный мастер по шахматной композиции В. Кириллов (г. Серов, Свердловская область) – 39, мастер ФИДЕ Наталья Кучатова (Омск) и композитор А. Попов (Санкт-Петербург) – по 38, В. Изотов (Витебск, Беларусь) – 35, В. Турмасов (Санкт-Петербург) и С. Хомичев (Курган) – по 33, мастер спорта И. Максименко (Донецк) и Р. Собчик (г. Радзенкув Силезского воеводства Польши) – по 32. И далее – достаточно длинный список.

Анатолий Иванов много лет являлся организатором республиканских первенств по решению шахматных композиций, а Владимир Сучков последние пять лет - их неизменным победителем. Поздравляем наших шахматистов!

Источник http://www.ap22.ru/paper/Masshtab-evraziyskiy.html