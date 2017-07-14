Маргарита Степанова успешно выступила в этапе Кубка России в Евпатории

В конце июня в Евпатории (Республика Крым) состоялся этап Кубка России среди детей до 9, 11, 13, 15 лет. Программа: классика, рапид, блиц. http://www.crimeachess.ru/?page_id=1798

В соревновании приняла участие воспитанница объединения «ШахмаТЫ» ЦДТ г. Чебоксары Маргарита Степанова, победитель и призер различных республиканских соревнований.

Маргарита участвовала в категории «девочки до 11 лет». И весьма уверенно. В классических шахматах она была четвертой, набрав 6 очков из 9 возможных, а вот в смешанном рапиде оказалась третьей (среди сверстниц). Хотя она и набрала всего 3 очка из 7 возможных, но, посмотрите, какой был возрастной диапазон участников и участниц.

Бронзовая медаль российского соревнования – достойная лепта в копилку шахматных наград нашей республики. Поздравляем Маргариту!

Руководитель объединения «ШахмаТЫ» В.А. Сучков

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