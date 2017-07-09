Итоги открытого турнира по быстрым шахматам, посвященного Тихвинской ярмарке

8 июля 2017 г. в ДЮСШ «Асамат» г. Цивильск состоялся открытый турнир по быстрым шахматам, посвященный Тихвинской ярмарке. В турнире приняли участие около 60 шахматистов со всей республики. Турнир прошел с контролем времени 15 минут на партию каждому участнику.



Победители и призеры, занявшие I-III места в своих категориях, были награждены дипломами, медалями и призами.

Среди мужчин:

1 место – Федоров Дмитрий

2 место – Григорьев Андрей

3 место – Крупский Александр



Среди женщин:

1 место – Сидорова Вера

2 место – Иванова Татьяна

3 место – Давыдова Валентина



Среди мальчиков:

1 место – Корольков Артем

2 место – Иванов Василий

3 место – Никитин Кирилл



Среди девочек:

1 место – Алексеева Елизавета

2 место – Ванерке Софья

3 место – Скляр Ксения



Также спецпризами были награждены: Сергеев Виталий, Сергеев Александр, Иванов Олег.

Фотографии с турнира в нашей группе Вконтакте "Шахматы в Чувашии" https://vk.com/album-117701199_246012762