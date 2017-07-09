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Итоги открытого турнира по быстрым шахматам, посвященного Тихвинской ярмарке

09.07.17 19:17
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8 июля 2017 г. в ДЮСШ «Асамат» г. Цивильск состоялся открытый турнир по быстрым шахматам, посвященный Тихвинской ярмарке. В турнире приняли участие около 60 шахматистов со всей республики. Турнир прошел с контролем времени 15 минут на партию каждому участнику.

Победители и призеры, занявшие I-III места в своих категориях, были награждены дипломами, медалями и призами.

Среди мужчин:
1 место – Федоров Дмитрий
2 место – Григорьев Андрей
3 место – Крупский Александр

Среди женщин:
1 место – Сидорова Вера
2 место – Иванова Татьяна
3 место – Давыдова Валентина

Среди мальчиков:
1 место – Корольков Артем
2 место – Иванов Василий
3 место – Никитин Кирилл

Среди девочек:
1 место – Алексеева Елизавета
2 место – Ванерке Софья
3 место – Скляр Ксения

Также спецпризами были награждены: Сергеев Виталий, Сергеев Александр, Иванов Олег.

Фотографии с турнира в нашей группе Вконтакте "Шахматы в Чувашии" https://vk.com/album-117701199_246012762

 

 

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