Итоги открытого турнира по быстрым шахматам, посвященного Тихвинской ярмарке

8 июля 2017 г. в ДЮСШ «Асамат» г. Цивильск состоялся открытый турнир по быстрым шахматам, посвященный Тихвинской ярмарке. В турнире приняли участие около 60 шахматистов со всей республики. Турнир прошел с контролем времени 15 минут на партию каждому участнику.
Победители и призеры, занявшие I-III места в своих категориях, были награждены дипломами, медалями и призами.
Среди мужчин:
1 место – Федоров Дмитрий
2 место – Григорьев Андрей
3 место – Крупский Александр
Среди женщин:
1 место – Сидорова Вера
2 место – Иванова Татьяна
3 место – Давыдова Валентина
Среди мальчиков:
1 место – Корольков Артем
2 место – Иванов Василий
3 место – Никитин Кирилл
Среди девочек:
1 место – Алексеева Елизавета
2 место – Ванерке Софья
3 место – Скляр Ксения
Также спецпризами были награждены: Сергеев Виталий, Сергеев Александр, Иванов Олег.
Фотографии с турнира в нашей группе Вконтакте "Шахматы в Чувашии" https://vk.com/album-117701199_246012762
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