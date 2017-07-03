Публикуем ПРОЕКТ положения о первенствах Чувашской Республики по классическим шахматам среди спортсменов до 11, 13, 15, 17 и 19 лет.

Ориентировочные сроки проведения:

Первенства проводятся с 15 по 29 августа 2017 г. в шахматно-шашечном клубе МБУ «СШ «Энергия» г. Чебоксары по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, 42.

15-19 августа – первенство до 11 лет

20-24 августа – первенство до 13 лет

25-29 августа – первенства до 15, 17, 19 лет

ПРОЕКТ положения здесь.

Внимание! Уважаемые участники шахматных соревнований, их тренеры и представители! Для участия в официальных шахматных соревнованиях Вам необходимо получить код РШФ и ID FIDE. Для их получения шахматистам, у которых их нет, нужно прислать по электронной почте Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. следующую информацию:

• фамилия, имя, отчество шахматиста на русском языке;

• фамилия, имя, отчество шахматиста латинскими буквами;

• фото шахматиста, размер фото 160х200 пикселей + скан/фото российского документа;

• полная дата рождения;

• электронная почта (для каждого игрока, для детей – можно e-mail родителей);

• код субъекта РФ.

Согласно требованиям РШФ, все турниры-этапы отборочных соревнований (к первенствам федеральных округов 2017 г. и всероссийскому соревнованию «Первая лига» 2018 г.) направляются в РШФ на обсчет российского рейтинга.

С Положением об отборочных соревнованиях можно ознакомиться здесь.

Первенства Чувашской Республики по классическим шахматам среди спортсменов до 11, 13, 15, 17 и 19 лет будут проходить с обсчетом российского рейтинга.