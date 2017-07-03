Публикуем ПРОЕКТ положения о первенствах Чувашской Республики по классическим шахматам среди спортсменов до 11, 13, 15, 17 и 19 лет.
Ориентировочные сроки проведения:
Первенства проводятся с 15 по 29 августа 2017 г. в шахматно-шашечном клубе МБУ «СШ «Энергия» г. Чебоксары по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, 42.
15-19 августа – первенство до 11 лет
20-24 августа – первенство до 13 лет
25-29 августа – первенства до 15, 17, 19 лет
ПРОЕКТ положения здесь.
Внимание! Уважаемые участники шахматных соревнований, их тренеры и представители! Для участия в официальных шахматных соревнованиях Вам необходимо получить код РШФ и ID FIDE. Для их получения шахматистам, у которых их нет, нужно прислать по электронной почте
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
следующую информацию:
• фамилия, имя, отчество шахматиста на русском языке;
• фамилия, имя, отчество шахматиста латинскими буквами;
• фото шахматиста, размер фото 160х200 пикселей + скан/фото российского документа;
• полная дата рождения;
• электронная почта (для каждого игрока, для детей – можно e-mail родителей);
• код субъекта РФ.
Согласно требованиям РШФ, все турниры-этапы отборочных соревнований (к первенствам федеральных округов 2017 г. и всероссийскому соревнованию «Первая лига» 2018 г.) направляются в РШФ на обсчет российского рейтинга.
С Положением об отборочных соревнованиях можно ознакомиться здесь.
Первенства Чувашской Республики по классическим шахматам среди спортсменов до 11, 13, 15, 17 и 19 лет будут проходить с обсчетом российского рейтинга.
|Комментарии
|