Праздник детворы – шахматные турниры «Играют все»

28 июня 2017 года в ЧДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад «Дошкольная Академия» прошло командное первенство по быстрым шахматам «Играют все». Игра – важнейшая часть жизни ребенка, а родители – главные для него люди, поэтому юные шахматисты играли вместе с родителями. Турнир проходил на свежем воздухе по швейцарской системе, пять туров. Первое место среди мальчиков заняла команда Ромы Богатых, а среди девочек первенствовала команда Сони Сушковой. Судя по восторженным отзывам, как детей, так и их родителей: формат соревнования всем понравился!

На следующий день, 29 июня 2017 года, в Национальной библиотеке состоялось личное первенство по быстрым шахматам «Играют все» среди воспитанников шахматного клуба «Интеллектуариум». Для поднятия уровня образовательного и соревновательного процесса к участию в первенстве были приглашены более опытные шахматисты: Артём Никитин и Яна Сидорова. Как и полагается, будущим чемпионам - они и стали единоличными победителями первенства. Победители и призёры были награждены медалями и дипломами Шахматной федерации Чувашской Республики, а все остальные участники соревнований получили сладости и сертификаты Федерации. Молодцы! Так играть!!!

Таблица здесь.



Главный судья Михаил Мельник