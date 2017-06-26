Открытый шахматный турнир по быстрым шахматам, посвященный Тихвинской ярмарке

Турнир проводится 8 июля 2017 г.

Место проведения: г. Цивильск, ул. Первомайская, 72 ДЮСШ «Асамат» в спортивном зале на I этаже.

Начало турнира: 10 часов.

Регистрация участников в вестибюле ДЮСШ «Асамат» на I этаже с 9 ч. 00 минут до 9 ч. 30 минут.



Все, желающие участвовать в турнире, должные подать заявки по телефону: 8 (83545) 21-3-29; 21-3-34. (гл. эксперт отдела образования и социального развития Ижутов Сергей Геннадьевич). При себе иметь комплект шахмат и шахматные часы (по возможности).

За справками обращаться по телефону: 89876661422 (гл.судья А.Н. Михайлов).

Положение здесь.