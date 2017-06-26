 

Шахматы в Чувашии - все новости шахмат в Чувашии

Открытый шахматный турнир по быстрым шахматам, посвященный Тихвинской ярмарке

26.06.17 15:56
E-mail Печать PDF

Турнир проводится 8 июля 2017 г.
Место проведения: г. Цивильск, ул. Первомайская, 72  ДЮСШ «Асамат» в спортивном зале на I этаже.
Начало турнира: 10 часов.
Регистрация участников в вестибюле ДЮСШ «Асамат» на I этаже  с 9 ч. 00 минут до 9 ч. 30 минут.

Все, желающие участвовать в турнире, должные подать заявки по телефону: 8 (83545) 21-3-29; 21-3-34. (гл. эксперт отдела образования и социального развития Ижутов Сергей Геннадьевич). При себе иметь комплект шахмат и шахматные часы (по возможности).

За справками обращаться по телефону:  89876661422 (гл.судья А.Н. Михайлов).

Положение здесь.

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

﻿
Вы здесь: Новости в Чувашии Открытый шахматный турнир по быстрым шахматам, посвященный Тихвинской ярмарке
  •  