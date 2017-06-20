Три партии

В жизни каждого игрока встречаются партии, которые запоминаются надолго. Их хочется пересматривать и анализировать даже через большие промежутки времени. Хотелось бы поделиться этим небольшим опытом с другими любителями шахмат. Возможно, кто-то найдет здесь для себя что-то полезное.

Первый опыт

Иевлев Ю. (Чебоксары) – Канторс А. (Рига)

06.11.1976 г.

Черные последним ходом отступили конем на последнюю горизонталь, надеясь вытеснить белую ладью. 1.Се7!-используя скученность черных фигур, белые проводят выигрывающую комбинацию на тему «спертого» мата 1…Фf7 2.Кg5 Фh5 3.Фh7+!! Фh7 4.Кf7 мат. Первая комбинация, сохранившаяся в моем архиве. Забавно, что проигравшим оказался мой сосед по гостиничному номеру Агрес Канторс, которого за это единственное поражение в матче Рига-Чебоксары всесоюзного турнира Дворцов пионеров в г.Вильнюс команда лишила талона на питание в этот день. Пришлось помочь бедняге, ведь мы уже подружились!

Ничья дороже победы

Куликов А. (Кстово) – Иевлев Ю. (Чебоксары)

20.03.2004 г.

Первенство ПриФО, г. Кстово Нижегородской области

В результате маневренной борьбы опытный международный мастер из Нижегородской области достиг большого позиционного перевеса и сейчас переходит к решающей атаке. 1. Лf6 gf 2.Фh6+ Кре8-единственный ход. 3.Фf6 Сb7 4.Фh8+ Кре7 5.Фh7 Лg8-именно так, все остальное проигрывает сразу. 6.Сg6 Лbf8 7.Кf7-(на 7.Сf7 черные планировали отступить на d8)7…Крf6!!?-ход совершенно не предусмотренный белыми. В последующем совместном анализе выяснилось, что перевес у белых есть, но психологический эффект сыграл свою роль. 8.Фh4+ Крg6 9.Ке5+ Крg7 10.Ле1 Лf7 11.Ле3-этот ход оказался последним в головоломном поединке. Далее соперники согласились на ничью.

Многоступенчатая атака

Родин Д. (Воронеж) – Иевлев Ю. (Чебоксары)

31.05.2017 г.

Интернет-партия на сайте «Шахматная планета»

Острейшая игра с обоюдными атаками на разных флангах предполагает соревнование в скорости и бескомпромиссность борьбы. 1.Кh3 Ка4 2.Лg1 Кс3+! Черные начинают первыми! 3.bс bс 4.Фс1 Лab8+ 5.Кра1 Лb2 6.Сс4-что дальше?6…d5!-вторая волна атаки! 7.Сb3 Са3 8.Сh6 g6 9.Сf8 Кf8 10.Фh6 Лb3! 11.сb с2! 12.Лd3 Сb4 13.Фе3-атака отражена? 13…с5!-в бой вступают последние резервы! 14.dе d4 15.Фс1 Сс3+ 16.Лс3 Фс3+ 17.Фb2 Фd2 18.Лс1 d3 19.f4?-соперник в растерянности! 19…Фе3 (возможно точнее 19…Фd1, и в том и другом случае угрожает движение пешки d) 20.Лh1 Фh3 21.Фс3 Фf3 22.Ле1 Фf4 23.Крb2 d2 24.Крс2 dе 25.Фе1 Фе5 и вскоре черные выиграли. Не безошибочная, но боевая партия.

Должен заметить, что мастер ФИДЕ Дмитрий Родин является одним из сильнейших шахматистов Воронежской области и счет наших с ним личных встреч явно не в пользу автора этих строк. Тем слаще вкус победы!

Юрий Иевлев.