Читая новые «Правила ФИДЕ»

С 1 июля с.г. начинают действовать новые правила шахмат ФИДЕ. Их текст опубликован на сайте РШФ. Вот их прочтение одним из наших судей.

Статья 2: НАЧАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ФИГУР НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ

В данной статье забыто, что пешка все-таки обозначается: (п.) (Р)

Статья 4: ВЫПОЛНЕНИЕ ХОДОВ

В данной статье используется неграмотная формулировка:

4.3. За исключением случая, приведенного в Статье 4.2, если игрок при своём ходе тронул на шахматной доске с намерением сделать ход или взять фигуру:

4.3.1. одну или несколько своих фигур, он должен сделать ход той фигурой, до которой дотронулся первой (?), если такой ход возможен,

4.3.2. одну или несколько фигур соперника, он должен взять ту фигуру, до которой дотронулся первой (?), если взятие её возможно,

По-видимому, следует читать так: он должен сделать ход первой тронутой фигурой. Далее в правилах сохранен полезный момент, из-за которого раньше ломали копья:



4.6.1. не обязательно ставить пешку на поле превращения,

4.6.2. удаление пешки и установка новой фигуры на поле превращения может осуществляться в любом порядке.

Статья 5: ЗАВЕРШЕНИЕ ПАРТИИ

5.2.3. Партия заканчивается вничью по соглашению между двумя соперниками во время игры, при условии, что оба игрока сделали по крайней мере один ход. Это немедленно заканчивает игру.

Раньше на это не обращали внимания, сейчас ничью можно заключить только при наличии за доской обоих соперников, так как по ходу они все же должны исполнить. Тут же напрашивается мысль: а зачем им прибывать на партию ради одного хода? И каково наблюдать это безобразие болельщикам? В правилах уже есть закрепленное понятие: «10 ходов». Неплохо бы и этот пункт увязать с этой цифрой. То есть: сделайте 10 ходов и гуляйте на законных основаниях (и не надо будет придумывать, что «нельзя соглашаться на ничью ранее 40 хода», и болельщики будут довольны).

Статья 6: ШАХМАТНЫЕ ЧАСЫ

А вот ловушка для судей.

6.2.3. Игрок должен нажимать свои часы той же рукой, которой он сделал свой ход. Игрокам запрещено держать палец на часах или «нависать» над ними.

Ниже в правилах говорится (ст. 7.7.1), что исполнение хода двумя руками следует расценивать как невозможный ход (что в быстрых и блице равно поражению!) Очевидно, что игра двумя руками здесь присутствует. Но нажатие на часы, видимо, нельзя приравнивать к невозможному ходу, т.к. это другая статья. Следовало бы все же как-то акцентировать внимание на этом.

6.7.1. Положение соревнования должно заранее устанавливать допустимое время опоздания на игру. Если допустимое время опоздания не установлено, оно равно нулю. Любой игрок, появившийся за доской после истечения допустимого времени опоздания, проигрывает партию, если арбитр не решит иначе.

Арбитр все же может решить иначе! По-видимому, здесь надо предполагать какой-то форс-мажор, иначе судья пожалеет одного игрока и не пожалеет другого.

Статья 7: НАРУШЕНИЯ

7.3. Если во время игры, до того, как каждым игроком были завершены 10 ходов, обнаруживается, что игра началась цветами, которые противоположены (??) назначенному (?), игра должна быть отменена, и должна быть сыграна новая партия. Как только каждым игроком были завершены 10 ходов или больше, игра должна быть продолжена.

Опять неграмотная формулировка.

А вот суперловушка для судей:

7.5.2. Если игрок передвинул пешку на самую дальнюю от себя горизонталь, нажал часы, но не заменил пешку на новую фигуру, такой ход считается невозможным. Пешка должна быть заменена на ферзя (??) того же цвета, что и цвет пешки.

Сие обязательное превращение пешки в ферзя, по-видимому, делается в отмщение игроку, не сумевшему с первой попытки превратить ее в нужную фигуру! А потому и навязывается ему ферзь. Данный пункт находится в сильном противоречии с правилом, что при превращении пешки игрок не ограничивается данными изначально фигурами. Но закон есть закон и его надо исполнять, даже при всей его несуразности.

7.7.1. Если для выполнения одного хода игрок использует две руки (например, в случае рокировки, взятия фигуры или превращения пешки), это надо рассматривать как невозможный ход.

Отныне исполнение хода двумя руками – есть невозможный ход! Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Жестоко! А вот еще одна жестокость.

7.8.1. Если игрок нажимает часы, не делая хода, это надо рассматривать как невозможный ход.

По-видимому, следовало бы как-то смягчить этот пункт: дескать, не будет наказания, если игрок случайно перепутал последовательность действий.

Статья 8: ЗАПИСЬ ХОДОВ

8.1.3. Игрок может ответить на ход соперника прежде, чем запишет его, если он так пожелает. Он должен записать свой предыдущий ход, прежде чем сделает следующий.

На данный пункт многие игроки и судьи не обращают внимания. Хотя это отличный повод для наказания! Надо всего лишь дотошно проследить, есть ли у игрока два не записанных хода.

8.7. По окончании партии оба игрока должны подписать оба бланка, указав результат игры. Даже если результат указан неправильно, он остаётся в силе, если арбитр не решит иначе.

Получается, что можно признать неправильный исход партии законным, даже вопреки заявлениям обоих игроков! Не абсурд ли это? По-видимому, здесь следовало бы сформулировать так: «он остается в силе до тех пор, пока арбитр не решит иначе». Хотя… результат всегда должен быть правильным, несмотря ни на что!

Статья 9: НИЧЬЯ

Вот прогрессивный пункт правил, позволяющий арбитру прекратить изматывающее душу зрелище игры начинающих шахматистов.

9.6. Партия заканчивается вничью, если возникает одна или обе следующие ситуации:

9.6.1. одинаковая позиция появилась, как описано в Статье 9.2.2, по крайней мере, пять раз;

9.6.2. любая серия из, по крайней мере, 75 ходов была выполнена каждым игроком без продвижения какой-либо пешки и без какого-либо взятия. Если последний ход приводит к мату, он имеет приоритет.

Надо было уточнить, что арбитр заканчивает партию, а не сама она заканчивается.

Сюда бы добавить еще статью об игре в окончаниях типа слон против коня или слон против слона (слоны разнопольные), а то ведь их долго можно играть на победу!

Статья 10: ОЧКИ

Забыт пункт, что игрок, проигравший партию вследствие наказания, получает 0, а вот игрок, не имеющий шансов в ней выиграть: 1/2.



Статья 11: ПОВЕДЕНИЕ ИГРОКОВ

11.3.2.2. Если очевидно, что игрок имеет такое устройство при себе в игровой зоне, ему присуждается поражение. Сопернику присуждается победа. Положение соревнования может устанавливать другое, менее серьёзное наказание.

Важный момент: обязательно пропишите в положении, как быть с мобильниками или планшетами и какое наказание последует за их обнаружение (есть возможность более мягкого подхода к этому вопросу – вместо поражения игроку можно будет вынести лишь предупреждение).

11.9. Игрок имеет право просить арбитра объяснить отдельные пункты Правил игры в шахматы.

Раньше отвечали: дома надо было правила учить, а сейчас пришло время их разъяснять.

11.10. Если положение соревнования не устанавливает иное, игрок может обжаловать любое решение арбитра, даже если он подписал бланк партии (см. Статью 8.7).

В связи с чем, вспоминаю ответ главного судьи одного из детских соревнований. На мое сообщение, что по окончании партии обнаружен невозможный ход, он ответил: бланки уже подписаны, а соперник ушел… - "А как же вы публикуете партии с невозможным ходом?" - "Очень просто: пишем, далее неразборчиво!" Хотя и смешно, но здесь уже поздно протестовать, ведь нарушение обнаружилось после окончания партии.



Приложение А. БЫСТРЫЕ ШАХМАТЫ

А.4.4. Если арбитр замечает, что оба короля находятся под шахом или пешка находится на самой дальней от начального положения горизонтали, он должен подождать до тех пор, пока не будет завершён следующий ход. Тогда, если на доске все ещё сохраняется невозможная позиция, он должен объявить, что партия закончилась вничью.

Какой изощренный пункт правил – а не правильнее ли обоим игрокам поставить поражение?! Ведь они ошиблись оба: первый допустил невозможный ход, а второй его принял! Или все же вмешаться и исправить ситуацию, чего требует здравый смысл.

А.4.5. Если арбитр наблюдал падение флажка, он также может объявить об этом.

«Дохлая» формулировка: может объявить, а может и не объявить – еще одно поле для злоупотреблений.

ПАРТИИ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ, в том числе БЫСТРАЯ ИГРА ДО КОНЦА ПАРТИИ

Практически вся статья перенасыщена парадоксами. Наши судьи весьма любят ее применять, не вдаваясь в подробности, в особенности тогда, когда до конца партии остается 2 минуты. А подробности следующие: данная статья не действует вовсе, если о ней не было объявлено заранее!

А вот и первый парадокс: «Он может сделать такое заявление, исходя из того, что его соперник не может выиграть обычными средствами, и/или что его соперник не прилагает никаких усилий, чтобы выиграть обычными средствами». Формулировка весьма расплывчата. Из нее можно понять, что на доске либо стоит «мертвая позиция», либо игрок просто не умеет матовать, либо играет на время. Логичнее все же дать судье время на определение решения – то есть отсрочить вердикт до падения флажка.

III.6. Если соревнование проводится не под наблюдением арбитра, должны применяться следующие правила:

III.6.1. Если на часах игрока при его ходе остаётся меньше двух минут, он может заявить о признании партии ничьей до того, как у него упадёт флажок. Это заявление заканчивает игру.

Все-таки странное дело: игрок все сам решил и даже партию закончил. Ну а если он неправ – тогда что? Поставить поражение?

Оказывается, что согласно этому же приложению, игрок может просить у судьи часы с прибавлением 5 сек. на каждый ход. И если его требование удовлетворят, то судья обязан добавить его сопернику 2 мин. К тому же его просьба приравнивается к предложению ничьей. Как же все это муторно!

Выводы

Новые Правила ФИДЕ ужесточились – появилось больше возможностей наказать игрока не за игру, а за его оплошности. Неужели эти случайные победы важнее заслуженных?

Хорошо, что вернули прежнюю формулировку, заменив «недопустимый правилами ход» на «невозможный», а то ведь дело доходило до абсурда: нарушение правила «тронул-ходи» некоторые арбитры стали приравнивать к «недопустимому правилами ходу» (а ведь по смыслу-то так оно и есть!)

Поставьте на каждый столик видеокамеру – и проблем будет меньше! И тогда количество невозможных ходов в быстрых шахматах и блице можно будет увеличить до двух. А это все-таки смягчит чрезмерную жесткость правил.

Но все же, следуйте им - до нового конгресса ФИДЕ!



В.А. Сучков.