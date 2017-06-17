Конкурс на право участия в проекте «Шахматы в школах»

Российская шахматная федерация и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко объявляют о начале нового Конкурса на право участия в проекте «Шахматы в школах» 2017-2018 учебного года.

Конкурс стартовал 6 июня 2017 года. Для того чтобы принять в нем участие, соискатели (региональные шахматные федерации) должны прислать заполненные заявки до 21 августа 2017 г. 18.00 по московскому времени. Критерии оценки заявок и правила Конкурса прописаны в Положении.

Подробности на сайте РШФ.

Шахматная федерация Чувашской Республики может принять участие в данном конкурсе при выполнении условия "Наличие в составе команды региональной шахматной федерации ответственного лица, которое будет курировать проект в регионе на протяжении учебного года, и активно взаимодействовать с директорами и учителями школ, региональным органом исполнительной власти в сфере образования субъекта РФ и Российской шахматной федерацией".

Желающие стать куратором проекта «Шахматы в школах» 2017-2018 учебного года по Чувашской Республике могут обращаться на Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. .