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Конкурс на право участия в проекте «Шахматы в школах»

17.06.17 13:34
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Российская шахматная федерация и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко объявляют о начале нового Конкурса на право участия в проекте «Шахматы в школах» 2017-2018 учебного года.

Конкурс стартовал 6 июня 2017 года. Для того чтобы принять в нем участие, соискатели (региональные шахматные федерации) должны прислать заполненные заявки до 21 августа 2017 г. 18.00 по московскому времени. Критерии оценки заявок и правила Конкурса прописаны в Положении.

Подробности на сайте РШФ.

Шахматная федерация Чувашской Республики может принять участие в данном конкурсе при выполнении условия  "Наличие в составе команды региональной шахматной федерации ответственного лица, которое будет курировать проект в регионе на протяжении учебного года, и активно  взаимодействовать  с  директорами  и  учителями  школ,  региональным органом исполнительной власти в сфере образования субъекта РФ и Российской шахматной федерацией".

Желающие стать куратором проекта «Шахматы в школах» 2017-2018 учебного года по Чувашской Республике могут обращаться на Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. .

 

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