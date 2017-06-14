В День России - за шахматной доской

День России шахматисты Цивильского района отметили игрой в быстрые шахматы. На открытый турнир приехали дети и взрослые почти со всей Чувашии. Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров.

Победители в группах, за исключением среди мальчиков, определились только в последнем туре. Здесь лидерство захватил Ярослав Гришин из г. Чебоксары.

В итоге победителем турнира среди мужчин стал Алексей Николаев (7.5 очков, г. Канаш), второе место занял Рэм Парамонов (7,5 очков, г. Чебоксары). Рэм уступил Алексею по коэффициенту Бухгольца, хотя в личной встрече его обыграл. Третье место по праву досталось Владимиру Карсакову.

Среди женщин первое место заняла Валентина Давыдова из г. Чебоксары, второе - Татьяна Иванова из с. Красноармейское и третье - Елена Артемьева из г. Чебоксары.

Среди мальчиков победителем стал Ярослав Гришин, второе и третье места соответственно заняли Роман Скляр и Артем Порфирьев.

Среди девочек места распределились следующим образом: первое место заняла Ангелина Козлова (г. Чебоксары), второе место - Елизавета Алексеева (г. Мариинский Посад) и третье - Виктория Ижедерова (г. Новочебоксарск). Из цивилян среди мужчин отличился Александр Крупский, заняв 4 место.

Всего в турнире приняли участие 42 шахматиста. Радует то, что дети играли со взрослыми почти на равных.

Любителям шахмат напоминаем, что шахматные турниры пройдут в День Республики в районном доме культуры и в один из дней Цивильской Тихвинской ярмарки. Приглашаем всех на зрелищные игры и поддержать игроков!

Александр Михайлов, главный судья турнира