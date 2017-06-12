Итоги открытых рейтинговых турниров памяти многократного чемпиона Чувашии по шахматам Эдуарда Липатова

10-11 июня 2017 года в здании ресторана "Московский" состоялись открытые рейтинговые турниры по быстрым шахматам и блицу, посвященные памяти многократного чемпиона Чувашии по шахматам Эдуарда Липатова.

Подробности ниже.

В турнире по быстрым шахматам приняли участие 69 шахматистов, представляющих 3 региона России – Чувашскую Республику, Татарстан, Марий Эл. Также среди участников был представитель Германии, так что турнир получился, можно сказать, международным. Турнир прошёл в 9 туров с контролем времени 10 мин. + 5 сек. на ход. Результаты:

Среди мужчин:

1 место – Оспенников Дмитрий, МФ, Зеленодольск;

2 место – Спиридонов Сергей, 1 разряд, с. Комсомольское ЧР;

3 место – Лебедев Юрий, кмс, Казань;

4 (призовое) место – Ибраев Василий, МФ, Йошкар-Ола.

Среди женщин:

1 место – Андреева Ольга, МФ, Чебоксары;

2 место – Сидорова Вера, кмс, Чебоксары;

3 место – Багаутдинова Камилла, 2 разряд, Чебоксары.

Лучшим ветераном был признан Аршинов Василий, лучшим юниором – Смирнов Антон (оба из Чебоксар).

В турнире по блицу приняли участие 38 шахматистов, также представляющих 3 региона России – Чувашскую Республику, Татарстан, Марий Эл. В результате упорной борьбы в 11 туров с контролем времени 3 мин. + 2 сек. на ход места распределились следующим образом:

Среди мужчин:

1 место – Спиридонов Сергей, 1 разряд, с. Комсомольское ЧР;

2 место – Оспенников Дмитрий, МФ, Зеленодольск;

3 место – Салахутдинов Айрат, кмс, Зеленодольск.

Среди женщин:

1 место – Сидорова Вера, кмс, Чебоксары;

2 место – Давыдова Валентина, 2 разряд, Чебоксары

3 место – Архипова Анна, 3 разряд, Чебоксары.

Лучший ветеран – Рылов Евгений (г. Волжск Республики Марий Эл), лучший юниор – Писчасов Александр (г. Новочебоксарск).

Таблицы:

Рапид. Итоговая таблица

Рапид. Движение по турам

Блиц. Итоговая таблица

Блиц. Движение по турам.

РШФ приняла отчёты и опубликовала результаты открытых рейтинговых турниров памяти многократного чемпиона Чувашии по шахматам Эдуарда Липатова на сайте fide.com в разделе tournaments (текущие турниры).

Рапид https://ratings.fide.com/view_source.phtml?code=163475

Блиц https://ratings.fide.com/view_source.phtml?code=163474

Больше фотографий в нашей группе Вконтакте "Шахматы в Чувашии" https://vk.com/album-117701199_245231731