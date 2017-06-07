7 июня 2017 года объединение "ШахмаТЫ" в клубе "Маяк" провело брифинг, посвященный участию в первенстве России и чемпионате мира среди детей.

Программа мероприятия:

- встреча с участниками соревнований

- просмотр партий

- чаепитие

Участники соревнований вместе с родителями делились впечатлениями о турнирах.

Четырехлетняя Аня Игошкина сыграла в Первенстве России среди детей до 9 лет в Костроме (набрала 5 очков из 11 возможных). Родители Ани рассказали о плюсах и минусах поездки. Из «плюсов»: им понравилась атмосфера турнира, знакомство со знаменитым Мишей Осиповым. Причём Миша очень обрадовался, увидев ребят своего возраста (Аню Игошкину и Мишу Ванерке), они подружились. По окончании партий ребята вместе бегали и играли, ждали друг друга после каждого тура. Из «минусов»: играли 11 туров с контролем времени 1 час + 10 сек на каждый сделанный ход. В день играли по 2 партии. Некоторые партии Аня играла почти по 2,5 часа. В один из игровых дней с ней даже произошёл курьёзный случай. Сдвоенные туры дали о себе знать – девочка уснула во время второй партии за день. Как потом она рассказала маме, что «уснула на ходе Кf6». Один из судей подошёл к Ане, разбудил, сказал: «Пойдём, попьём водички». В итоге Аня эту партию всё-таки выиграла. Родители отмечают, что судьи были хорошие, добрые, отзывчивые.

Иванов Василий, Константинов Андрей, Козлова Ангелина делились впечатлениями о поездке на 1 чемпионат мира ФИДЕ по рапиду и блицу среди детей до 8, 10 и 12 лет. Дети в восторге! Такая борьба захлестнула их на 3 игровых дня. Все трое играли в возрасте до 8 лет и, несмотря на столь юный возраст (все они первоклассники), за плечами уже имеют чемпионские звания в первенствах города Чебоксары и Чувашской Республики. Также они имеют опыт игры во взрослых соревнованиях. Их лучшие результаты на чемпионате мира – у Василия 6,5 очков из 9 (19 место из 181 участника в рапид), у Андрея 6 очков из 9 и в рапид, и в блиц, у Ангелины 5,5 очков из 9 в блиц (10 место из 49 участниц).

Участники тепло отзывались о представителях других стран, которые перед началом партии дарили небольшие сувенирчики своим соперникам. И с сожалением отметили, что им тоже можно было привезти с собой наши национальные сувениры.

Как отметили родители, в Минске многое делается для развития шахмат – Белорусская шахматная федерация «застолбила» на 3 года проведение чемпионата мира среди кадетов, строится дворец шахмат. Местные ребята имеют возможность повышать свой уровень игры в таких турнирах, бороться за звание чемпиона мира по шахматам. На данный чемпионат родители повезли детей за свой счёт, что разумеется, очень накладно. На будущий год ребята опять планируют поездку на столь серьёзные соревнования и надеются на помощь минспорта, депутатов, тех людей, для которых небезразличны успехи ребят.

От имени Шахматной федерации Чувашской Республики Михаил Геннадьевич Мельник, председатель федерации, вручил тренеру талантливых ребят диплом за отличную подготовку юных спортсменов и пожелал дальнейших успехов. А родители учеников наградили Владимира Анатольевича Сучкова медалью – «Самому лучшему тренеру!».