Наши юные шахматисты на чемпионате мира по блицу выступили еще лучше

4 июня во Дворце спорта Минска завершилось первенство мира по блицу среди детей 12 лет и младше.

Сюрприз преподнесла учащаяся объединения «ШахмаТЫ» Ангелина Козлова – она вошла в десятку сильнейших в мире в категории «девочки-8». Ангелина набрала 5,5 очка из 9 возможных и встала на 10 месте среди 49 участниц. Таких результатов у нас не бывало даже на первенствах России.

Андрей Константинов сохранил стабильность, набрав то же количество очков, что и в рапиде - 6 из 9 возможных и снова оказался в тридцатке - 30 место из 140 участников. Но… шестиочковый дележ в группе начался аж с 17 места! Стабильность показал и Александр Иванов, категория «опен-10», у него такой же результат, что и вчера: 4,5 из 9 – и 69 место из 147 участников. Саша по возрасту может еще год выступать в этой категории. Вчерашний «возмутитель спокойствия» Василий Иванов набрал 3,5 очка и занял 104 место.

В целом, благодаря Ангелине Козловой, наше выступление в чемпионате мира по блицу оказалось более успешным. Поздравляем ее! Первый день для Ангелины сложился не очень удачно, по-видимому, были сделаны выводы – и вот вам достойный результат! Наша Чувашия должна порадоваться тому, что ее юные шахматисты не ударили в грязь лицом на мировом форуме, а наоборот – гордо пронесли спортивное знамя.

Организаторы обещали всем участниками чемпионата подарки, возможно, лучшие наши шахматисты получат и призы. Молодцы ребята! Ждем вас домой.

Таблицы на сайте http://www.chess-results.com/tnr281557.aspx?lan=11&art=4&turdet=YES&flag=30&wi=984

Руководитель объединения «ШахмаТЫ» Владимир Анатольевич Сучков.