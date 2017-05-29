Открытые рейтинговые турниры по быстрым шахматам и блицу, посвященные памяти многократного чемпиона Чувашии по шахматам Эдуарда Липатова

Турниры состоятся 10 и 11 июня 2017 года в здании ресторана «Московский» по адресу: г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 11

Подробности ниже.

Открытый рейтинговый турнир по быстрым шахматам среди мужчин и женщин, посвященный памяти многократного чемпиона Чувашии по шахматам Эдуарда Липатова.

Регистрация: 10 июня 2017 года 9.00-9.45. Открытие турнира (торжественная часть): 9.45. Начало первого тура: 10.00.

Контроль времени: 10 мин + 5 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.

Положение здесь.

Оформить заявку на участие здесь.

Список заявившихся спортсменов здесь.

Открытый рейтинговый турнир по блицу среди мужчин и женщин, посвященный памяти многократного чемпиона Чувашии по шахматам Эдуарда Липатова.

Регистрация: 11 июня 2017 года 9.00-9.45. Открытие турнира (торжественная часть): 9.45. Начало первого тура: 10.00.

Контроль времени: 3 мин + 2 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.

Положение здесь.

Оформить заявку на участие здесь.

Список заявившихся спортсменов здесь.

Для участия в рейтинговых турнирах необходимо:

- Иметь ID FIDE. Для шахматистов, не имеющих кода ФИДЕ, необходимо иметь при себе оригинал паспорта (свидетельства о рождении).

- Заполнить формы предварительной заявки.

- Заполнить анкету участника (желательно заранее и принести перед началом соревнования, чтобы не затягивать регистрацию). Скачать анкету здесь. Кто уже заполнял анкету на предыдущих рейтинговых турнирах Чувашии, повторно заполнять анкету не нужно.

Российская шахматная федерация зарегистрировала оба турнира в ФИДЕ:

https://ratings.fide.com/tournament_details.phtml?event=163475 рапид

https://ratings.fide.com/tournament_details.phtml?event=163474 блиц