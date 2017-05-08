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Турнир в г. Цивильск по быстрым шахматам, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне

08.05.17 17:00
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8 мая 2017 в г. Цивильск состоялся турнир по быстрым шахматам, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. В соревновании приняли участие 18 человек.  Турнир прошел по круговой системе с контролем времени 10 минут на партию каждому участнику.

Результаты турнира:

1 место – Крупский Александр (14,5 очков)
2 место – Сергеев Александр (14,5 очков, уступив личную встречу победителю)
3 место – Сергеев Виталий (13 очков)

Хорошо сыграла и единственная девочка – Алексеева Лиза из Марпосада. Она набрала 7,5 очков среди мужчин.

Главный судья Михайлов Александр Николаевич

 

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Вы здесь: Новости в Чувашии Турнир в г. Цивильск по быстрым шахматам, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне
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