Турнир в г. Цивильск по быстрым шахматам, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне

8 мая 2017 в г. Цивильск состоялся турнир по быстрым шахматам, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. В соревновании приняли участие 18 человек. Турнир прошел по круговой системе с контролем времени 10 минут на партию каждому участнику.

Результаты турнира:

1 место – Крупский Александр (14,5 очков)

2 место – Сергеев Александр (14,5 очков, уступив личную встречу победителю)

3 место – Сергеев Виталий (13 очков)



Хорошо сыграла и единственная девочка – Алексеева Лиза из Марпосада. Она набрала 7,5 очков среди мужчин.



Главный судья Михайлов Александр Николаевич