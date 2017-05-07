Товарищеский матч между городами Чебоксары и Йошкар-Ола по шахматам

Товарищеский матч по классическим шахматам между сборными городов Чебоксары и Йошкар-Ола состоится 21 мая 2017 года в здании ресторана «Московский» по адресу: г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 11.

Матч будет проходить на 20 досках (15 мальчиков и 5 девочек 2007-09 г.р.). Каждый спортсмен играет со своим соперником по две партии с переменой цвета. Допускаются замены на запасных игроков. Контроль времени: 60 минут на партию каждому участнику + 10 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого. Команда-победитель награждается кубком, дипломом Управления физической культуры и спорта администрации г. Чебоксары.

Программа соревнования:

21 мая 2017 года – день приезда участников.

10.00 – 10.45 – регистрация участников

10.45 – 11.00 – открытие

11.00 – 13.00 – 1-ая партия матча

13.00 – 13.30 – обед

13.30 – 15.30 – 2-ая партия матча

15.30 – 15.45 – закрытие

16.00 – отъезд участников соревнования

По итогам последних турниров был сформирован предварительный список участников матча. Ответственные за состав сборной г. Чебоксары – Соколов С.В., Сучков В.А.

Мальчики:

1) Гришин Ярослав, 2008

2) Корольков Артем, 2008

3) Ерилеев Егор, 2007

4) Никитин Кирилл, 2008

5) Иванов Александр, 2008

6) Скворцов Ярослав, 2007

7) Овсиенко Глеб, 2007

8) Лукин Матвей, 2008

9) Арсентьев Роман, 2008

10) Картузов Максим, 2007

11) Смирнов Дмитрий, 2007

12) Константинов Андрей, 2009

13) Иванов Василий, 2009

14) Димитриев Михаил, 2010

15) Горшков Владимир, 2009

16) Федоров Алексей, 2009

17) Герасимов Егор, 2009

18) Винокур Илья, 2009

19) Соколов Вадим, 2009

20) Матвеев Александр, 2009

21) Сергеев Михаил, 2009



Девочки:

1) Алексеева Елизавета, 2008

2) Гурьева Ярослава, 2008

3) Педина Татьяна, 2007

4) Архипова Анна, 2008

5) Козлова Ангелина, 2009

6) Игошкина Анна, 2012

7) Шматова Анна, 2009

8) Степанова Маргарита, 2007



Просим всех, указанных в списке, написать на почту Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. о подтверждении или отказе участия в этом матче.



