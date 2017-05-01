Итоги открытого рейтингового турнира по блиц-шахматам, посвященного Дню Победы

30 апреля 2017 года в ресторане «Московский» состоялся открытый рейтинговый турнир по блицу, посвященный Дню Победы. В соревновании приняли участие 42 шахматиста из трёх регионов – Чувашии, Татарстана и Марий Эл, из них 2 мастера ФИДЕ и 9 кандидатов в мастера спорта. В результате упорной борьбы в 11 туров, с контролем времени на партию 3 мин. + 2 сек. на ход, места распределились следующим образом:

Среди мужчин:

1 место – Оспенников Дмитрий, МФ, Зеленодольск, Татарстан (10 очков);

2 место – Иевлев Юрий, кмс, Чебоксары (9 очков);

3 место – Сафронов Андрей, МФ, Чебоксары (7,5 очков).

Среди женщин:

1 место – Сидорова Вера, кмс, Чебоксары (6,5 очков);

2 место – Багаутдинова Камилла, 3 разряд, Чебоксары (5 очков);

3 место – Давыдова Валентина, 2 разряд, Чебоксары (5 очков).

Лучший ветеран - Иванов Владимир из Чебоксар (6,5 очков), лучший юниор - Писчасов Александр из Новочебоксарска (7,5 очков).

Итоговая таблица.

Движение по турам.

Фотографии с турнира в нашей группе Вконтакте https://vk.com/album-117701199_244086965