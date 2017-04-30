Итоги Открытого первенства г. Чебоксары по классическим шахматам среди юношей и девушек до 13, 15, 17 и 19 лет

27-30 апреля 2017 года завершились открытые первенства г. Чебоксары по классическим шахматам среди юношей и девушек до 13, 15, 17 и 19 лет. Соревнования прошли по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 1 час на партию.

Среди девушек до 13 и 15 лет приняли участие 13 шахматисток из городов Чебоксары, Новочебоксарск и Ядрин. В отсутствии Багаутдиновой Камиллы, пожелавшей играть в юношеском турнире, фаворитами являлись: Матвеева Мария, Яковлева Дарья, Архипова Анна и Иванова Александра. К 4 туру определилась лидер турнира Яковлева Дарья из Новочебоксарска, выигравшая все 3 партии. Затем неожиданный проигрыш Архиповой Анне. Далее по ходу следуют две прагматичные ничьи с Ивановой Александрой и Красновой Яной. Итог – 5 из 7 и 1 место до 15 лет. Краснова Яна 4.5 очка – 2 место. И Сильвестрова Анастасия – 2.5 очка и 3 место. У младших девочек до 13 лет борьба развернулась между Матвеевой Марией, Ивановой Александрой и Архиповой Анной. Так они и расположились в турнирной таблице.

В турнире мальчиков до 13 лет приняли участие 26 шахматистов. Старшие возраста были представлены 8-ю участниками. Распределение мест по возрастам:

Мальчики до 13 лет:

1 место – Петров Вячеслав, Ядрин (6 очков)

2 место – Петров Павел, Чебоксары (5.5 очков)

3 место – Филиппов Максим, Чебоксары (5 очков)



Юноши до 15 лет:

1 место – Смирнов Антон, Чебоксары (6.5 очков)

2 место – Быков Михаил, Новочебоксарск (4.5 очка)

3 место – Минаев Илья, Чебоксары (1.5 очка)



Юноши до 17 лет:

1 место – Петров Егор, Чебоксары (4.5 очка)

2 место – Гайдуков Данил, Новочебоксарск (4.5 очка)



Юноши до 19 лет:

1 место – Прокопьев Даниил, Чебоксары (4.5 очка)



Таблица девушки.

Таблица юноши.

Александр Пучковский