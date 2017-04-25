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Шахматные баталии на Библионочь – 2017

25.04.17 11:23
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21 апреля в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялось яркое весеннее событие – всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь 2017». Долгожданная встреча всех поклонников акции прошла под девизом «ГТО» с оригинальной расшифровкой «Главное – творческая обстановка!». А какое же "Интелектуальное ГТО" без самой интеллектуальной игры?

Шахматная площадка Библионочи 2017 в Национальной библиотеке Чувашской Республики пользовалась популярностью. Очень порадовал большой наплыв маленьких шахматистов. Радует тот факт, что умные родители, стремясь воспитать из ребёнка самостоятельного и успешного человека, стараются научить его играть в шахматы. Эта игра доставляет детям много радости, в то же время оказывает огромное влияние на их умственное и психическое развитие.

Под чутким руководством председателя РОО «Шахматная федерация Чувашской Республики» Михаила Мельника, кто-то из ребят делал свои первые ходы, кто-то уверенно играл, кто-то внимательно следил за игрой. Все мальчики и девочки получили не только удовольствие от игры, но и сладкие подарки. Не остались в стороне и взрослые участники Библионочи 2017. Видя, с каким азартом играют дети, они сами садились за шахматные столы, чтобы разыграть свои партии. До позднего вечера шли шахматные баталии.

Шахматное действо удалось! Более ста человек за вечер приобщилось к шахматному искусству. Одни подняли уровень своей игры, другие просто провели досуг, играя в шахматы! Национальная библиотека Чувашской Республики благодарит Михаила Мельника за помощь в организации шахматной площадки на Библионочь 2017 г.

Фунтикова Ирина Витальевна, ведущий программист отдела информационных технологий Национальной библиотеки Чувашской Республики.

 

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