Результаты соревнований по шахматам и шашкам среди судей

22 апреля 2017 г. в Доме юстиции прошли соревнования по шахматам и шашкам среди судей и работников аппарата Верховного Суда Чувашской Республики, судей и работников аппарата Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии, судей районных (городского) судов, мировых судей, работников аппарата районных (городского) судов и судебных участков Чувашской Республики, работников Управления Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии.

В соревнованиях по шахматам

среди мужчин (приняли участие 6 человек):

1 место – заместитель председателя Ленинского районного суда г. Чебоксары Данилин Е.М.;

2 место – судья Чебоксарского районного суда Чувашской Республики Афанасьев Э.В.;

3 место – помощник судьи Калининского районного суда г. Чебоксары Кудряшов С.В.

среди женщин (приняли участие 8 человек):

1 место – помощник судьи Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики Клешнева К.М.;

2 место – секретарь судебного заседания суда Цивильского районного суда Чувашской Республики Егорова К.С.;

3 место – специалист – эксперт судебного участка № 1 Цивильского района Чувашской Республики Федорова Е.Н.



В соревнованиях по шашкам

среди мужчин (приняли участие 6 человек):

1 место – секретарь судебного заседания Ленинского районного суда г. Чебоксары Сидоров А.Ю.;

2 место – судья Верховного Суда Чувашской Республики Яковлев В.В.;

3 место – водитель Московского районного суда г. Чебоксары Левин С.А.



среди женщин (приняли участие 18 человек):

1 место – помощник судьи Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики Ахметова С.Ю.;

2 место – помощник судьи Калининского районного суда г. Чебоксары Кизнякова Е.А.;

3 место – помощник судьи Калининского районного суда г. Чебоксары Казынкина И.В.





Главный судья Михаил Мельник. Главный секретарь Александр Пучковский.