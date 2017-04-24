Объявление!

Уважаемые шахматисты! РШФ приняла отчёты и опубликовала результаты турнира Открытый рейтинговый турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню Победы на сайте www.fide.com в разделе tournaments (текущие турниры). Наш турнир Cheboksary Victory Day Rapid Chess Tournament 2017. На 1 мая 2017 года он будет обсчитан.

Внимание!!! 30 апреля 2017 года состоится Открытый рейтинговый турнир по блицу среди мужчин и женщин, посвященный празднованию Дня Победы.

Турнир состоится в здании ресторана «Московский» по адресу: г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 11

Регистрация: 30 апреля 2017 года 9.00-9.45. Открытие турнира (торжественная часть): 9.45. Начало первого тура: 10.00.

Контроль времени: 3 мин + 2 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.

Положение здесь.

Оформить заявку на участие здесь.

Список заявившихся спортсменов здесь.

Для участия в рейтинговом турнире необходимо:

- Иметь ID FIDE. Для шахматистов, не имеющих кода ФИДЕ, необходимо иметь при себе оригинал паспорта (свидетельства о рождении).

- Заполнить формы предварительной заявки.

- Заполнить анкету участника (желательно заранее и принести перед началом соревнования, чтобы не затягивать регистрацию). Скачать анкету здесь. Кто уже заполнял анкету, повторно заполнять анкету не нужно.