Итоги открытого рейтингового турнира по быстрым шахматам, посвященного Дню Победы

23 апреля 2017 года состоялся открытый рейтинговый турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню Победы. Ресторан «Московский» любезно предоставил удобный зал для проведения турнира. В соревновании приняли участие 58 шахматистов из трёх регионов – Чувашии, Татарстана и Марий Эл. Турнир оказался сильным по составу – 2 мастера ФИДЕ и 8 кандидатов в мастера спорта. В результате упорной борьбы в 9 туров, с контролем времени на партию 10 мин. + 5 сек. на ход, места распределились следующим образом:

Среди мужчин:

1 место – Иванов Олег, кмс, Морки, Марий Эл (7,5 очков);

2 место – Иевлев Юрий, кмс, Чебоксары (7 очков);

3 место – Оспенников Дмитрий, МФ, Зеленодольск, Татарстан (7 очков).

Среди женщин:

1 место – Андреева Ольга, МФ, Чебоксары (5,5 очков);

2 место – Давыдова Валентина, 2 разряд, Чебоксары (5 очков);

3 место – Сидорова Вера, кмс, Чебоксары (4,5 очка).

Лучший ветеран - Петров Александр из Чебоксар (6,5 очков), лучший юниор - Гагарин Андрей из Новочебоксарска (5,5 очков).

Итоговая таблица.

Движение по турам.

Фотографии с турнира в нашей группе Вконтакте https://vk.com/album-117701199_243889500