Итоги Открытого первенства г. Чебоксары по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет

20-24 апреля состоялось открытое первенство по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет. Соревнования прошли по швейцарской системе в 7 туров. В турнире приняли участие 34 мальчика и 14 девочек.

Среди девочек фаворитами турнира являлись опытные шахматистки: Быкова Ксения, Архипова Анна, Педина Татьяна и Гурьева Ярослава. Так они и расположились к 3 туру. Но вот уже к 6 туру определилась лидер турнира - Гурьева Ярослава, набравшая 4.5 из 5 очков. В 6 туре она обыгрывает малоизвестную Ижедерову Викторию из Новочебоксарска, а в заключительном 7 туре Быкову Ксению из Новочебоксарска. Таким образом набрав 6.5 очков Гурьева Ярослава опередила второго призера Педину Татьяну на одно очко. И на третьем месте с 5 очками опытная Архипова Анна из Чебоксар.

Среди мальчиком места распределились следующим образом:

1 место - Корольков Артем (Чебоксары)

2 место - Ерилеев Егор (Ибреси)

3 место - Никитин Кирилл (Чебоксары)

Участники были награждены медалями и грамотами.

Таблица девочек.

Таблица мальчиков.

Пучковский Александр