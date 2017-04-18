Итоги Открытого первенства г. Чебоксары по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет

С 13 по 16 апреля в открытом первенстве г. Чебоксары по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (2009 г.р. и моложе) приняли участие 33 мальчика и 9 девочек.

Мальчики сыграли по швейцарской системе 7 туров с контролем времени 60 минут каждому участнику на партию. В итоге трое участников набрали по 5,5 очков. Коэффициент распределил места следующим образом:

1 место - Константинов Андрей

2 место - Иванов Василий

3 место - Димитриев Михаил

Девочки сыграли по круговой системе в 9 туров, с контролем времени 1 час на партию. Уверенную игру показала Козлова Ангелина из Новочебоксарска. Проиграв только 1 партию Шматовой Анне, она заняла 1 место. На втором месте совсем юная участница Игошкина Анна из Чебоксар, уже имеющая опыт игры за пределами Республики. У нее 6 из 8 очков. И замкнула тройку Шматова Анна из Новочебоксарска 5.5 из 8 очков.

Таблица мальчиков.

Таблица девочек.

Александр Пучковский