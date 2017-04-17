Турнир по быстрым шахматам в Цивильске

В г. Цивильске 15 апреля 2017 г. состоялся турнир по быстрым шахматам. Время на обдумывание хода каждому игроку отводилось 15 минут на партию. Турнир проходил в районном доме культуры. Перед началом турнира выступили представитель от администрации Ижутов С.Г., директор РДК Тимофеев Ю.Г., председатель Цивильского шахматного клуба, гл. судья турнира Михайлов А.Н. В результате 1 место занял Сергеев А.С., 2-е место – Пахомов А.Л., 3-е место – Сергеев В.С.