Команда чебоксарской СОШ № 53 завоевала в Марий Эл кубок по шахматам среди учащихся начальных классов

В пасхальное воскресенье, едва отгремели шахматные бои городского первенства до 9 лет, где юные шахматисты объединения «ШахмаТЫ» ЦДТ г. Чебоксары взяли четыре медали (победили Константинов Андрей и Козлова Ангелина, серебро завоевали Иванов Василий и Игошкина Анна), как уже новая команда обучающихся отправилась на покорение шахматных вершин в соседнюю республику Марий Эл.

Медведевское городское поселение в лице Главы администрации Е.Н. Загайнова и неутомимого шахматного организатора Саваткова Е.С. объявило о проведении YI открытого командного первенства среди школьных команд, составленных из учащихся 1-4 классов. Наше объединение представило команду средней школы № 53 в составе второклассников Иванова Александра, Никитина Кирилла, Прокопьева Артема, первоклассницы Козловой Ангелины, а также их родителей. Утром 16 апреля делегация на двух автомобилях отправилась в гости к медведевцам. В былые времена мы устраивали матчи на двадцати с лишним досках между нашими коллективами, тогда медведевские ребята приезжали в «Маяк», теперь же пришло время ответного визита.

В соревновании приняло участие десять команд из разных районов республики Марий Эл, плюс мы, гости, были одиннадцатой. Сражения прошли в 7 туров по швейцарской системе с контролем времени 15 мин. И наши юные шахматисты сыграли отлично - завоевали Кубок и первое место!

В личном зачете лучшими на своих досках были Никитин Кирилл (2 доска) и Козлова Ангелина (4 доска). На первой доске уверенно выступил Иванов Александр – 2 место.

Руководитель объединения В.А.Сучков.